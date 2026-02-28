La ruta de senderismo perfecta en Alicante: un camino original de 20 kilómetros con paisajes preciosos en primavera

La provincia de Alicante no deja de sorprender con sus propuestas para los amantes de la naturaleza y el aire libre.

Con la llegada del buen tiempo, cuando las temperaturas todavía no aprietan y los paisajes lucen en todo su esplendor, muchas personas aprovechan para descubrir rutas singulares que combinan historia, patrimonio y naturaleza en recorridos accesibles y llenos de encanto.

Una de estas joyas escondidas se encuentra en Alcoy y es conocida como la Vía Verde. Este itinerario aprovecha la plataforma del antiguo ferrocarril que en su día debía unir Alcoy con la ciudad de Alicante, un proyecto que nunca llegó a completarse y que hoy sirve como paseo recreativo y espacio natural para senderistas y ciclistas.

El trazado completo tiene aproximadamente 21,7 kilómetros entre ida y vuelta, con un firme que combina asfalto y tierra compactada, ideal tanto para caminar como para pedalear sin dificultades excesivas.

A lo largo del camino, la ruta atraviesa diez túneles y tres impresionantes viaductos, construcciones que forman parte del legado de la ingeniería ferroviaria del pasado y que ahora se integran en el paisaje mediterráneo.

Los puentes y viaductos son algunos de los principales atractivos del recorrido. Por ejemplo, uno de ellos es el Puente de las Siete Lunas, un viaducto de siete arcos dispuesto junto al cauce del río Barxell que sorprende por su estructura y altura.

Además de su valor histórico, la Vía Verde de Alcoy se adentra en un entorno natural muy variado. El sendero discurre entre campos de almendros, extensiones de olivos, bosques mediterráneos y otros parajes rurales que cambian con las estaciones y ofrecen un espectáculo visual continuo.

A lo largo del recorrido también pueden verse antiguos hornos de cal, pozos de nieve, carboneras o fuentes tradicionales, vestigios de la actividad humana pasada que se mezclan con la vegetación autóctona.

El paseo conduce hasta las proximidades del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, un espacio protegido donde los aromas y colores del bosque mediterráneo invitan a detenerse, respirar aire puro y disfrutar de la tranquilidad lejos del ruido de la ciudad.

En definitiva, esta ruta es una excelente opción para quienes buscan una excursión cultural y natural en Alicante: un recorrido con historia que se abre camino entre túneles y puentes bajo el sol del interior, perfecto para el senderismo y el cicloturismo en cualquier época del año.