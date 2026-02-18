Ricardo Moltó, de la Barra de Erre en Ibi, tras recibir un Sol: "Partimos de la tradición, pero la llevamos a la cocina actual"

El restaurante Erre Que Erre, ubicado en Ibi, acaba de entrar en el radar gastronómico nacional con un estreno de peso: ha conseguido 1 Sol de la Guía Repsol 2026.

Un reconocimiento que llega tras una trayectoria de crecimiento acelerado y que, según su propietario y chef, Ricardo Moltó, supone la confirmación de que el proyecto avanza en la dirección correcta.

Según ha contado a EL ESPAÑOL, la noticia le pilló por sorpresa. El cocinero explica que el restaurante no estaba recomendado previamente y que el salto ha sido fulgurante.

"Hemos pasado de cero a cien en nada", resume. Para él, el Sol no es un premio individual, sino el resultado del trabajo constante de todo el equipo. "Es un reconocimiento al trabajo que hacemos día a día. Muy bienvenido", afirma.

Moltó cuenta que la organización de la Guía Repsol avisa con antelación a los nuevos premiados. En su caso, el aviso llegó en una fecha especialmente simbólica. "Fue un regalazo de Reyes brutal. Nos llamaron y nos dijeron que nos daban un Sol", relata.

Una historia de familia

Ricardo Moltó es natural de Ibi y pertenece a una familia con tradición hostelera. Él mismo se define como tercera generación, con padres y abuelos vinculados al sector, y señala que el relevo ya está en marcha. "Viene una cuarta generación", dice, en referencia a sus hijos.

El proyecto actual nace tras un recorrido personal marcado por la formación, la experiencia y la necesidad de reinventarse. Moltó heredó de su padre el histórico restaurante Ricardo, un clásico en la localidad que durante años acogió comidas empresariales y políticas alrededor de grandes fuentes de marisco.

Con el tiempo, reorientó el negocio hacia una línea más contemporánea, tanto en la decoración como en la cocina, después de formarse en escuelas y restaurantes.

Antes de volver definitivamente a su pueblo, el cocinero pasó por casas de referencia como Monastrell, una experiencia que influye en su forma de entender la gastronomía.

Tras una etapa fuera en plena crisis, regresa a Ibi para reinventar el negocio en una versión nueva: Erre Que Erre, con una cocina de base neoclásica, técnica eficaz y un apego claro al territorio.

Tradición revisada: la base

La propuesta gastronómica de Erre Que Erre parte de una idea sencilla y muy reconocible: la tradición como base, pero con una mirada actual."La cocina es la base: tradición revisada y actualizada", resume.

El chef defiende una cocina sin artificios, centrada en el producto, especialmente el del interior de Alicante. "No enmascaramos ningún producto. No lo disfrazamos porque no le hace falta", sostiene.

Esa filosofía se traduce en platos que buscan equilibrio: respeto a la memoria, pero con técnicas contemporáneas y presentaciones más limpias.

En esa misma línea, explica que el objetivo es conseguir elaboraciones más ligeras sin perder la esencia. "Buscamos la tradición revisada: técnicas nuevas de cocinado, mejores presentaciones y guisos más livianos", asegura.

Los platos estrella

Uno de los ejemplos que pone es un gazpacho que reinterpretan con pichón, adaptándolo también a los productos del momento. "Lo hacemos con pichón y lo llevamos a la cocina más actual. Cuando tenemos temporada, le metemos cereza", explica.

Entre los platos que representan la parte más tradicional, Moltó menciona la pericana, uno de los clásicos del interior alicantino que mantiene como seña de identidad. Al mismo tiempo, el restaurante trabaja una línea más actual con elaboraciones que incorporan toques innovadores sin perder el respeto al producto.

En la carta aparecen propuestas con pescados procedentes de Santa Pola y Dénia, platos como los salmonetes con jugo de sus espinas o productos muy marcados por la temporada, como el guisante lágrima, la trufa blanca o las alcachofas.

Otra de las claves del restaurante, según explica su propietario, es la adaptación diaria al mercado. Moltó asegura que la carta se ajusta en función de lo que entra cada día, especialmente en el caso del pescado. "La cambiamos todos los días", afirma.

La provincia de Alicante suma este año dos nuevas incorporaciones a la Guía Repsol. Se estrenan con 1 Sol Ausiàs (Pedreguer) y Erre Que Erre (Ibi), en una edición en la que la Comunitat Valenciana alcanza 68 restaurantes galardonados: 49 con Un Sol, 13 con Dos Soles y 6 con Tres Soles.