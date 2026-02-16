Belén Rueda (60), sobre su infancia en Alicante: "Mi padre era ingeniero y mi madre profesora de ballet"

A veces, el punto de partida de una carrera no está en el lugar donde se triunfa, sino donde se duda por primera vez. Belén Rueda vivió en Alicante desde los cinco hasta los 18 años, una etapa en la que se formó, se acercó al arte y también aprendió lo difícil que era soñar cuando todo parece lejos.

La intérprete, que acaba de estrenar 'El Vestido', ha contado en numerosas ocasiones cómo su vocación se fue construyendo a fuego lento desde Alicante, la ciudad donde vivió de los 5 a los 18 años, antes de volver a Madrid para seguir formándose y acercarse al mundo artístico que, desde aquí, sentía lejano.

Aunque nació en Madrid en 1965, Belén Rueda creció en Alicante desde muy pequeña. Su familia se trasladó cuando ella tenía cinco años, por un problema de asma de su hermana menor.

Ese cambio marcaría su infancia y adolescencia durante trece años. Tanto, que la actriz mantiene desde entonces una relación emocional muy fuerte con la ciudad.

En Alicante estudió en el colegio público Prácticas-La Aneja, un centro situado en la zona del Tossal, en el antiguo edificio de la Escuela de Magisterio, con vistas a la ciudad y la bahía.

Además, completó su formación artística en el conservatorio, donde dio forma a una disciplina que acabaría siendo clave en su carrera: la danza.

Su infancia en Alicante

Una de las últimas veces que Belén Rueda habló con detalle sobre Alicante fue hace un año, en la entrevista que le hizo Vicky Martín Berrocal en el programa 'A Solas Con'.

Allí, la actriz explicó cómo el ambiente familiar influyó en su personalidad desde niña. Su padre, recuerda, "era la parte técnica" al ser ingeniero de caminos, mientras que su madre "era profesora de ballet".

Esa combinación, resumió, definió su mundo interior: "En mi casa tenía las dos cosas, arte y tecnología".

Durante su etapa en Alicante, Belén Rueda estudió danza clásica y española en el conservatorio. Era su pasión, su terreno natural, su forma de expresarse.

Pero llegó un punto en el que tuvo que enfrentarse a una decisión incómoda: elegir entre seguir con el baile o apostar por la seguridad de una carrera universitaria.

La actriz lo explicó con una sinceridad poco habitual, sin épica artificial. Aunque amaba la danza,"era consciente de que no tenía el nivel para poder llegar a donde yo quería".

Antes de empezar la universidad, y todavía en Alicante, Belén Rueda dio un paso que sería decisivo. Realizó un curso de arte dramático con un profesor llegado desde Madrid.

Fue seleccionada entre quince personas, una experiencia que recuerda como "maravilloso porque realmente me gustaba".

Ese momento, aparentemente pequeño, fue uno de los grandes puntos de inflexión: el instante en el que descubre que lo suyo no era solo una afición, sino una posibilidad real. "Estar en Alicante se sentía como estar muy lejos", afirmó.

Aun así, el contexto no ayudaba. Belén Rueda reflexiona que en aquella época no existían las facilidades actuales para moverse, conectar o abrirse camino desde una ciudad como Alicante.

En esa misma entrevista, la actriz confesó que el mayor obstáculo no fue Alicante, ni la falta de contactos, ni el sector. Fue ella misma. Lo dijo sin rodeos: "Yo misma me puse esas barreras".

Y a esa inseguridad se sumaba otro factor: "nadie de mi familia se dedicaba a esto", por lo que la interpretación parecía algo "inalcanzable".

Lo más interesante de su relato no es que se rindiera, sino cómo se protegió. Belén Rueda no abandonó su vocación, sino que la pospuso.

Ella misma lo describió así: "Esa ilusión y ese deseo lo guardaba en un rinconcito de mi cerebro y de mi corazón", diciéndose que "de momento no va a ser posible".

Su regreso a Madrid

Tras dejar Alicante, Belén Rueda volvió a Madrid para estudiar Arquitectura. Trabajó vendiendo pisos, hasta que debutó en televisión en Telecinco, en el programa 'VIP Noche', de la mano de José Luis Moreno.

Empezó como azafata, pero en poco tiempo pasó a copresentadora junto a Emilio Aragón, con quien repetiría en varios formatos.

Ese fue el principio de una carrera que después se consolidaría como actriz en series tan populares como 'Médico de familia' y 'Periodistas', en la que participó durante cuatro años. Más tarde llegó la mítica serie de 'Los Serrano'.

Belén Rueda dejó temporalmente 'Los Serrano' para rodar su debut en cine: 'Mar adentro' (2004), dirigida por Alejandro Amenábar. La película supuso un salto definitivo y le valió el Goya a la mejor actriz revelación.

Durante estos años, la actriz no ha dejado de trabajar, y aunque reside en Madrid, siempre que puede aprovecha la ocasión para hablar sobre sus inicios y su conexión con la 'terreta'.