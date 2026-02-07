La Generalitat subraya el Benidorm Fest como "referente cultural y turístico" de la Comunitat Valenciana

El Benidorm Fest 2026 se celebrará del 7 al 15 de febrero.

El Benidorm Fest vuelve a situar a Benidorm en el foco nacional con el arranque oficial de su edición de 2026. La Generalitat mantiene su respaldo al certamen por el tirón turístico que genera y por el retorno económico que deja en la ciudad y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

El director general de Turismo, Israel Martínez, asiste este sábado al acto inaugural, que reúne a artistas, delegaciones y medios de comunicación.

Este primer encuentro marca el inicio de una semana de actividades que transforma Benidorm en un gran escenario musical y promocional.

Martínez defiende que el festival ya ha trascendido lo estrictamente televisivo y se ha convertido en un "referente cultural y turístico" dentro del territorio.

A su juicio, el evento es una herramienta consolidada para reforzar la promoción, diversificar la oferta y atraer visitantes fuera de los picos tradicionales de temporada.

Desde Turisme se insiste en que el Benidorm Fest funciona como un escaparate directo para proyectar la marca Comunitat Valenciana.

La Generalitat subraya que su impacto se nota especialmente en Benidorm, pero también se extiende a nivel autonómico por la repercusión mediática y el movimiento económico asociado al festival.

El director general también pone el acento en el peso del formato dentro del panorama musical.

Considera que se ha consolidado como una cita de referencia en España, al tratarse de uno de los pocos grandes eventos musicales de este tipo con presencia destacada en la parrilla televisiva, además de una plataforma para artistas emergentes y consagrados.

El programa de 2026 se celebrará del 7 al 15 de febrero y combina las galas emitidas por RTVE con una agenda paralela de conciertos, sesiones de DJs y actividades al aire libre.

La organización busca reforzar el carácter de festival de ciudad, más allá de las noches de semifinales y final.

Este fin de semana se abre con el acto inaugural y continuará mañana con el Benidorm Fest Junior. La cita reunirá a artistas vinculados a Eurovisión Junior y personajes de Clan Televisión, con el objetivo de consolidar un perfil familiar e intergeneracional que amplíe el público del evento.

En el apartado televisivo, la primera semifinal se celebrará el martes 10 de febrero, la segunda el jueves 12 y la gran final el sábado 14. Durante esos días, Benidorm se convierte en el epicentro musical del país, con un calendario continuo de actividades en distintos espacios.

La edición contará con 18 artistas en competición y con la participación de nombres reconocidos como Paloma San Basilio, Luz Casal y Abraham Mateo.

La final reunirá además a las ganadoras de las cuatro ediciones anteriores: Melody, Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, en una cita diseñada para reforzar el componente de espectáculo.

Como novedad, el certamen incorpora un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora. La organización busca así reforzar el atractivo del concurso y elevar su peso como plataforma profesional dentro del circuito musical.

Martínez destaca que la programación paralela es una de las claves del festival, con iniciativas como la Fan Zone o el Benidorm Fest Junior.

Asegura que este tipo de propuestas ayudan a fortalecer la imagen de la ciudad y a completar la experiencia para visitantes y residentes.

La Fan Zone abrirá el lunes 9 de febrero en la Plaza de los Reyes de España. Contará con zona gastronómica, animación diaria, DJs y actuaciones de artistas de ediciones anteriores, con actividades previstas durante toda la semana para todos los públicos.

Con esta fórmula, el Benidorm Fest refuerza su papel como gran escaparate cultural, musical y turístico. La Generalitat sostiene que el certamen ya es una pieza estratégica dentro de la promoción del destino y de la proyección exterior de la Comunitat Valenciana.