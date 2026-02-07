La Feria del Templo Chino vuelve a Alicante este domingo: exposiciones, gastronomía y un desfile temático

Alicante volverá a sumergirse en la cultura china este domingo con la segunda edición de la Feria del Templo Chino, un evento que combina tradiciones, gastronomía y espectáculos en un programa diseñado para toda la familia.

La feria permitirá a vecinos y visitantes descubrir de cerca la riqueza cultural de China a través de exposiciones, talleres interactivos, degustaciones culinarias y un colorido desfile del Año Nuevo Chino.

Según explican desde el Centro Cultural de China en Madrid, la feria busca ofrecer "una experiencia cultural abierta, participativa y festiva" que acerque a todos los públicos la profundidad de estas tradiciones.

La comunidad china en Alicante ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y se ha convertido en un actor fundamental dentro de la vida social y cultural de la ciudad.

Desde comercios locales hasta asociaciones culturales, los residentes chinos contribuyen a estrechar lazos entre España y China, promoviendo el intercambio cultural y económico.

La feria se consolida así como un escaparate que no solo celebra sus tradiciones, sino que también pone en valor su papel dentro de la diversidad de Alicante y la interacción cotidiana con la sociedad española.

El evento coincide con la celebración del Año Nuevo Chino, una de las festividades más importantes del calendario tradicional chino.

Cada año, esta celebración trae consigo un ambiente de alegría y renovación, marcado por rituales que buscan atraer la buena fortuna y la prosperidad.

Los organizadores destacan que la feria permitirá al público conocer estas costumbres de manera directa, desde la danza del león y el dragón hasta la música tradicional, pasando por talleres que muestran la caligrafía, la pintura y otras manifestaciones culturales.

Esta inmersión busca fomentar el entendimiento mutuo entre ambas culturas, creando un espacio inclusivo y enriquecedor para todos los asistentes.

Este domingo, 8 de febrero, la Plaza del Puerto de Alicante será el escenario de la feria. El programa comenzará a las 10:30 horas con el desfile del Año Nuevo Chino, un recorrido lleno de color, música y danzas tradicionales que recorrerá el corazón del puerto.

A las 12:00 horas se celebrará la ceremonia de inauguración acompañada de la primera actuación del día, mientras que la jornada se cerrará entre las 15:30 y las 17:00 horas con la segunda actuación y la clausura del evento.

La feria está organizada por la Asociación para la Integración y Asistencia China y la Asociación de Promoción Pacífica del Mediterráneo en España, con el respaldo del Ayuntamiento de Alicante y de la Autoridad Portuaria de la ciudad.

Tras su exitosa primera edición en 2025, que fue muy bien acogida por el público local, la feria de este año amplía su oferta y refuerza su carácter educativo y cultural.

Desde exposiciones de arte y talleres participativos hasta degustaciones de platos típicos, la cita promete una jornada completa que combina entretenimiento y aprendizaje.