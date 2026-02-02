Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y temperaturas en descenso en el interior de Alicante

El mal tiempo no abandona del todo la provincia de Alicante tras un fin de semana marcado, sobre todo, por el fuerte viento, que obligó a activar alertas de la Agencia Estatal de Meteorología.

Aunque las temperaturas no fueron especialmente bajas, las rachas intensas provocaron una sensación térmica más fría de lo habitual.

Aunque este lunes el cielo tiende a despejarse con el paso de las horas, el viento sigue siendo protagonista, especialmente en zonas del interior.

En el sur de la provincia de Alicante, las temperaturas mínimas descienden, mientras que las máximas se mantienen sin grandes cambios.

La situación meteorológica obliga a mirar de nuevo a la evolución del viento, ya que Aemet advierte de nuevos episodios de rachas intensas y un descenso progresivo de los termómetros en el interior alicantino.

Según la previsión de Aemet, este lunes el viento sopla flojo y variable durante la mañana, pero aumenta a componente oeste moderado por la tarde.

En la provincia de Alicante, el tiempo se mantiene en general estable, aunque con un ambiente más fresco, especialmente al final del día.

Las temperaturas registradas en las últimas 24 horas en la ciudad de Alicante oscilan entre los 10,1 grados de mínima y los 17,8 de máxima, valores que reflejan un ligero descenso respecto a jornadas anteriores.

Previsión Comunitat Valenciana

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el cielo permanece nuboso durante buena parte del lunes, aunque tiende a despejarse al final de la jornada. Las temperaturas mínimas suben en el interior norte, mientras que bajan en el sur de Alicante, y las máximas apenas varían.

El viento de componente oeste gana intensidad por la tarde, con probables rachas muy fuertes en el interior de la provincia de Valencia, según adelantaba a primera hora la Agencia EFE.

Posibles lluvias

De cara al martes, Aemet pronostica intervalos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia durante la segunda mitad del día, sin descartar que puedan extenderse a otros puntos de la Comunitat.

Las temperaturas descienden, con heladas débiles en zonas del interior del tercio norte y una cota de nieve que se sitúa entre los 900 y 1.100 metros en el interior de la mitad norte.

En el litoral alicantino, el viento sopla de suroeste con fuerza creciente, alcanzando intervalos de fuerza 7.

El estado de la mar evoluciona de marejada a fuerte marejada, con posibilidad de algún aguacero puntual a lo largo de la jornada.