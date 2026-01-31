Mar, dueña de una tienda de ropa en Alicante: "La clienta, ahora más que de rebajas, es una clienta de descuento"

Las rebajas ya no son lo que eran. El clásico calendario marcado en rojo, con fechas claras y descuentos concentrados en unas pocas semanas, ha dado paso a un modelo mucho más difuso, en el que las promociones se alargan durante meses.

Mientras las grandes superficies apuestan por descuentos casi permanentes y campañas agresivas, el pequeño comercio intenta adaptarse sin perder su esencia. Un equilibrio complicado en el que entran en juego la cercanía, el trato personalizado y una selección cuidada de producto.

Comprar en el comercio local sigue siendo clave para mantener la vida en los barrios y en la ciudad. Son estos negocios los que sostienen el tejido económico y social, más allá de las cifras y las campañas puntuales.

EL ESPAÑOL de Alicante ha hablado con la propietaria de 'Arena y Mar Moda', Mar Zuloaga López, para conocer cómo afronta el pequeño comercio textil este periodo de rebajas y descuentos continuos.

El sector textil en Alicante atraviesa una etapa de transición en sus hábitos de venta. Según explica la propietaria de Arena y Mar Moda, el tradicional periodo de rebajas ha perdido la estructura de "preparados, listos, ya" que marcaba el inicio de cada campaña.

Zuloaga señala que la línea entre rebajas oficiales y promociones es cada vez más fina. Las campañas comienzan antes y se solapan, hasta el punto de arrancar con descuentos del 20 % desde el Black Friday en la temporada de otoño-invierno. "Esa ansiedad por la rebaja" ha desaparecido, cuenta.

Un gran esfuerzo

La evolución del perfil del consumidor obliga al comercio local a reinventarse. La propietaria de Arena y Mar Moda lo resume con claridad: "La clienta, ahora más que de rebajas es una clienta de descuento".

Esta realidad empuja a los pequeños negocios a mantener promociones durante gran parte del año para seguir siendo competitivos. "Estamos 6 meses de descuentos, ya no de rebajas, pero empezamos en noviembre, terminamos en febrero y luego empezamos otra vez en junio y terminamos casi en septiembre", detalla Zuloaga.

Un esfuerzo continuo que, a diferencia de las grandes cadenas, se asume con márgenes más ajustados y sin el respaldo de grandes volúmenes de venta.

El equipo de Arena y Mar Moda

Menos consumo en las rebajas

Zuloaga distingue claramente entre el comportamiento del consumidor en el Black Friday y en las rebajas tradicionales de enero. La campaña de noviembre, asegura, “es una locura”, ya que la clienta aprovecha para gastar más al encontrar prendas de calidad a precios muy competitivos.

Sin embargo, el periodo clásico de rebajas pierde fuerza. La clienta prefiere comprar antes, con descuentos más moderados, y disfrutar de las prendas durante más tiempo. "Para nosotras la rebaja como tal sí que ha bajado, ha bajado el consumo", reconoce.

Aun así, el comercio especializado mantiene un ticket medio estable. En el caso de Arena y Mar Moda, la clienta suele realizar compras de "entre 200 € y 400 €".