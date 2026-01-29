Un meteorólogo anticipa un inicio de febrero marcado por el "pasillo de las borrascas" y temperaturas suaves

Vista general de la playa de la Malavarrosa de este miércoles. Ana Escobar EFE

El inicio de febrero estará condicionado por la continuidad de las borrascas atlánticas y unas temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año.

Así lo explica el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, que apunta a un escenario atmosférico todavía inestable, aunque sin lluvias generalizadas.

La situación actual viene marcada por la entrada sucesiva de frentes desde el Atlántico, un patrón que, según el experto, se mantendrá activo durante varios días más. No obstante, Olcina matiza que las nuevas perturbaciones "ya no llegan tan fuertes como las últimas que hemos tenido".

Olcina recuerda el impacto reciente de fenómenos como la borrasca Harry, que "hizo bastante daño", o Cristín, que dejó un "temporal de viento muy intenso".

En este contexto, explica que continúa abierto lo que los meteorólogos denominan el "pasillo de las borrascas del Atlántico".

Esta configuración atmosférica provoca una alternancia de cielos despejados y nubes, con la llegada de frentes que pueden dejar "algún chubasco, algún chaparrón".

El resultado es un tiempo "bastante revuelto, inestable, no muy lluvioso en su conjunto", aunque con un aspecto positivo: las precipitaciones "van humedeciendo el suelo", según ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante.

Noches suaves y poco frío

Uno de los rasgos más destacados de esta situación es el comportamiento de las temperaturas. Bajo la influencia atlántica, los termómetros se mantienen contenidos y las mínimas apenas descienden, especialmente durante la noche.

En este sentido, Olcina subraya que "no hace mucho frío" y que las temperaturas "no bajan mucho", una circunstancia poco habitual en pleno invierno, pero coherente con este tipo de circulación atmosférica.

Febrero sin cambios

En cuanto a la evolución a corto plazo, el meteorólogo no espera giros bruscos.

El patrón actual se mantendrá "a menos hasta bien entrada la próxima semana, miércoles, jueves", y todo apunta a que los "primeros días de febrero también van a estar marcados por estas borrascas".

Respecto a su llegada al Mediterráneo, Olcina aclara que los frentes alcanzan esta zona tras cruzar la península "desgastados, sin efectividad pluviométrica, sin mucha lluvia", aunque todavía pueden dejar "algún chaparrón" aislado.

La previsión de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielos nubosos con precipitaciones en la Comunitat Valenciana, más abundantes en el interior de la mitad norte y con tendencia a remitir por la tarde.

El viento del oeste soplará con rachas muy fuertes desde la mañana en el interior, con posibilidad de alcanzar zonas del litoral central al final del día.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, con un ascenso localmente notable de las máximas en el tercio norte.

De cara al viernes, Aemet anuncia intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte durante la segunda mitad del día.

Las mínimas subirán en el litoral norte y se mantendrán estables en el resto, mientras que las máximas apenas variarán en Castellón y descenderán ligeramente en el resto de la Comunitat. El viento seguirá soplando del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy intensas.