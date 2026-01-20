Cristina (24), fundadora de una marca de bolsos: "Cada pieza pasa por 6 artesanos de Sax y están hechos para durar"

La moda, como la comida rápida, se ha acostumbrado a consumirse sin pensar demasiado en lo que deja detrás. Prendas diseñadas para durar una temporada, producidas a gran velocidad y olvidadas casi con la misma rapidez con la que llegan a las tiendas.

Sin embargo, frente al fast fashion, sigue habiendo espacio para una moda consciente, sostenible y duradera.

Piezas que no entienden de prisas ni de usar y tirar, sino de calidad, tiempo y oficio. Bolsos que envejecen bien y acompañan durante años.

Esa filosofía la encarna una nueva generación de emprendedores jóvenes que decide hacer las cosas de otra manera.

Es el caso de Cristina González, diseñadora de 24 años y fundadora de Gonter, una marca de marroquinería artesanal que nace en Xaló (Alicante) y que apuesta por materiales nobles, producción ética y diseño atemporal.

Gonter se presenta oficialmente en mayo de 2025 como una firma de marroquinería que fusiona la visión personal de su creadora con el entorno cultural del país.

Los inicios de Gonter

El nombre no es casual: surge de la unión de sus apellidos, González y Terentí, como homenaje a los valores familiares que han marcado su trayectoria.

EL ESPAÑOL de Alicante ha hablado con Cristina González, que tiene claro desde el inicio qué diferencia a su marca de otras propuestas del mercado. En su caso, el foco no está solo en el cuerpo del bolso, sino en un elemento habitualmente secundario: el asa.

"Muchas marcas se centran mucho en el cuerpo del bolso, pero se olvidan de que el asa es el contacto más directo que hay entre la pieza y la persona que lo lleva", explica la diseñadora.

Asas con historia

Esa idea se traduce en tres modelos de asas, cada uno vinculado a un lugar clave en su vida a través de su código postal. El modelo 03727 remite a su pueblo natal en Alicante y se inspira en el Mediterráneo y las tradiciones locales, con formas onduladas y un diseño versátil.

El modelo 29003 mira hacia Málaga y se adorna con volantes. En él, Cristina refleja su pasión por la cultura española. "Me declaro fan absoluta de nuestra cultura. Entonces todo el tema del flamenco y demás era una cosa que quería reflejar de alguna manera", afirma.

El tercer diseño, el 28001, incorpora tachuelas y está inspirado en Madrid, la ciudad donde se formó. Es, además, el bestseller de la marca. Según explica, busca mezclar "ese toque canalla y roquero de la ciudad con esa silueta más clásica y más elegante".

Dos de los bolsos de Gonter.

Artesanía alicantina

Aunque Cristina se encarga personalmente del diseño y de las fichas técnicas, la fabricación se realiza en Sax (Alicante), donde artesanos con décadas de experiencia dan forma a cada pieza.

La diseñadora descubrió su pasión por la piel durante su carrera de Diseño y Gestión de Moda en Madrid.

"Quedé súper enamorada de lo que es este material, de las posibilidades que tiene, esa elegancia que tiene por sí sola", recuerda.

Las pieles y serrajes se seleccionan en Ubrique, con curtido semi-cromado para garantizar suavidad y resistencia, y cada bolso se cose con hilos Gütermann, reconocidos por su durabilidad. Nada queda al azar en una marca que huye deliberadamente de la producción masiva.

Crear despacio

Para poner en marcha el proyecto, Cristina invirtió sus propios ahorros, obtenidos trabajando en la empresa de distribución de sus padres, además de contar con su apoyo económico para la fabricación. Hoy compagina su labor administrativa en la empresa familiar con la dirección creativa de Gonter.

El equipo es reducido, formado por ella y una responsable de redes sociales, con el apoyo externo de una agencia para marketing e influencers. La acogida, asegura, ha sido muy positiva y su objetivo es claro: crecer en presencia física y digital en 2026 para poder dedicarse a la marca al cien por cien.

Cristina defiende el valor de sus bolsos desde la calidad y la producción ética, reivindicando la fabricación nacional frente al fast fashion.

"Producir en España no solo implica darle valor a lo nuestro, sino que además es un extra de calidad increíble que se nota un montón", subraya.

Detrás de cada pieza hay tiempo, manos expertas y procesos cuidados. En el taller, explica, "cada bolso pasa por seis artesanos, cada uno se encarga de una tarea diferente". Una forma de entender la moda que apuesta por lo que permanece frente a lo efímero.