Los alicantinos se suman a la moda de alquilar espacios por horas para fiestas: "Hay casas increíbles en la zona"

Compartir espacios está más de moda que nunca. Celebrar un cumpleaños, una despedida o una reunión con amigos en un lugar especial ya no implica alquilar una vivienda entera ni quedarse a dormir. Ahora basta con unas horas.

El resultado es sencillo: experiencias más exclusivas, escenarios espectaculares y un precio mucho más asequible.

Piscinas privadas, jardines cuidados o terrazas de revista se convierten durante unas horas en el epicentro de una celebración.

Una tendencia al alza que encaja especialmente bien en una provincia como Alicante, donde el buen clima y el atractivo de los espacios exteriores juegan a favor.

Un ejemplo claro de este nuevo modelo es Cocopool, la plataforma líder en alquiler de piscinas y espacios por horas en España, que está entrando con fuerza en la provincia de Alicante y ganando cada vez más presencia entre anfitriones y usuarios.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos hablado con su CEO, Gerard Xalabarde, para conocer cómo funciona este fenómeno y por qué Alicante se ha convertido en una de sus grandes apuestas.

Parte del equipo de Cocopool

El origen

El sector del consumo colaborativo suma así un nuevo protagonista. Gerard Xalabarde explica que Cocopool nace en 2022 a partir de una experiencia personal, tras mudarse de una casa con jardín a un piso y encontrarse con la dificultad de organizar celebraciones en espacios reducidos.

Lo que comienza como un portal para alquilar piscinas por horas evoluciona rápidamente. Hoy, la plataforma incluye también jardines, terrazas y espacios interiores, pensados tanto para celebraciones privadas como para eventos corporativos.

"El objetivo es conectar a propietarios que quieren rentabilizar sus instalaciones con personas o empresas que buscan exclusividad", explica Xalabarde, que cita cumpleaños o eventos de trabajo como algunos de los usos más habituales.

Control total del propietario

Uno de los pilares del modelo es la tranquilidad del anfitrión. Según el CEO, el propietario mantiene el control en todo momento sobre quién accede a su vivienda.

"El propietario y anfitrión en todo momento puede, antes de aceptar una reserva, ver el perfil del usuario que está demandando su espacio", subraya. Una forma de generar confianza y evitar sorpresas desagradables.

Además, el sistema permite decidir si el dueño permanece en la vivienda durante la actividad o si prefiere ausentarse, una flexibilidad que resulta clave para muchos anfitriones.

Alicante, un territorio ideal

Aunque Cocopool nace en Barcelona y cuenta con una fuerte implantación en Madrid, el crecimiento en la Comunitat Valenciana es cada vez más notable. En especial, en la provincia de Alicante.

Actualmente, la plataforma cuenta con cerca de 60 piscinas registradas en la provincia, aunque la previsión es alcanzar las 150 en 2026. Para Xalabarde, el motivo es claro.

"Alicante tiene un cóctel perfecto: densidad de población, nivel de renta y calidad de los inmuebles", afirma. Un entorno que favorece tanto la oferta como la demanda.

Una de las piscinas disponibles en Cocopool en Alicante

El CEO reconoce que le ha sorprendido el nivel de los espacios exteriores en la zona y la actitud de los anfitriones locales. "Hay espacios increíbles en Alicante", afirma.

"No sé si es porque los anfitriones o la zona vibra mucho con la parte más turística, pero están más preparados para recibir a otros en su casa; es como si formara parte de su ADN", asegura.

La seguridad, fundamental

Para garantizar la seguridad, Cocopool utiliza sistemas de verificación y contratos de alquiler específicos que regulan la responsabilidad y cubren posibles daños materiales. Documentos que funcionan de forma similar a los de un piso o un vehículo.

El modelo de negocio se basa en una comisión por reserva tanto de los inquilinos como de los propietarios, que en este caso es del 17%. Una fórmula que permite rentabilizar espacios infrautilizados sin grandes complicaciones.

Xalabarde defiende que este es el momento idóneo para la expansión de la plataforma. El cambio de mentalidad tras la pandemia, con una mayor valoración de la privacidad y del aprovechamiento de activos, juega claramente a su favor.

"Estamos en el momento perfecto para crecer y la sociedad lo está pidiendo", concluye, comparando este auge con el que vivieron en su día las plataformas de alojamiento o de vehículos compartidos.