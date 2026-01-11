Si tienes estos apellidos y eres de Alicante, desciendes de los árabes: esta es la lista completa

Alicante, como gran parte del Levante español, es una tierra marcada por la huella de la historia. Durante más de siete siglos, el dominio árabe moldeó no solo el paisaje y la arquitectura, sino también las costumbres, la lengua y, por supuesto, los apellidos que todavía perviven en la provincia.

Muchos de los habitantes actuales de Alicante podrían no imaginarlo, pero algunos de sus apellidos esconden un origen que se remonta a la Al-Ándalus, aquella época en la que la península ibérica era una confluencia de culturas árabes, judías y cristianas.

Estos apellidos, que en su mayoría derivan de nombres propios o palabras árabes, han llegado hasta nuestros días gracias a la transmisión familiar y a la adaptación lingüística al español tras la reconquista.

Algunos conservan sonidos y estructuras características, mientras que otros han evolucionado hasta hacerse casi irreconocibles como árabes.

¿Te has preguntado si tu apellido forma parte de este legado? A continuación, te presentamos una lista de apellidos de origen árabe que todavía son comunes en Alicante y que podrían ser la clave para descubrir una fascinante conexión con el pasado de esta tierra.

Tal y como ya compartió EL ESPAÑOL en otro artículo, García es el apellido de origen marroquí más común en la provincia de Alicante, con un total de 43.898 personas que lo tienen como primer apellido, 43.609 como segundo, mientras que 2.019 personas se llaman 'García García'.

Otro apellido de origen árabe, también muy frecuente tanto en toda España como en la provincia de Alicante es Martínez. En Alicante, lo tienen un total de 43.437 personas.

El tercer puesto lo ocupa Pérez, con 28.053 personas que lo llevan en primer lugar y 28.518 en segundo.

Estos apellidos, entre otros vinculados al legado árabe, son un reflejo vivo de cómo la historia de Al-Ándalus sigue latente en nuestra sociedad. A continuación, compartimos una lista de algunos de ellos, según MyHeritage.

A

• Abdo

• Abedrapo

• Abencerraje

• Abengoa

• Avengoa

• Abraham

• Abril

• Abufhele

• Abufom

• Abuhadba

• Abusada

• Adauy

• Aguad

• Aguilar

• Akel

• Alam

• Alamar

• Alamo

• Alaue

• Albarracín

• Alcalá

• Alcaide

• Alcantará

• Alcazar

• Alcaraz

• Alcocer

• Alguacil

• Albaja

• Aliatar

• Alicante

• Almaden

• Almeida

• Almodóvar

• Ali

• Amed

• Ananias

• Aranda

• Ascalante

• Atala

• Atwan

• Auad

B

• Bandrés

• Barahona

• Barjuán

• Barroso

• Benarrocha

• Benarroch

• Benavides

• Benegas

• Benjumea

• Benjumeda

• Bermejo

• Bichara

• Bitar

• Bono

• Buendia

C

• Cabrero

• Cattan

• Castillo

• Cebrian

• Chacur

• Chalhub

• Chauriye

• Chible

• Chijany

• Cid

• Chocair

• Cobaise

• Cordobes

• Cortés

D

• Dagach

• Dahdal

• De Sorbas

• Derberián

• Dib

• Dip

• Duk

E

• Elías

• El de Ubeda

• Eitit

F

• Facuse

• Fajuri

• Farran

• Feres

• Fualuan

G

• García

• Galvez

• Gazul

• Gazules

• Giacaman

• Gidi

• Granadino

• Guerra

H

• Haddad

• Hamad

• Hamdan

• Hana

• Herrera

• Hasbun

• Hawila

• Hazbun

• Hechem

• Heleyley

• Herrera

• Hirmas

I

• Ides

J

• Jadue

• Jaen

• Jalifa

• Jalilie

• Jattar

• Jorrat

• Jose

• Juriye

• Jury

K

• Kattan

• Kurbag

L

• Lahsen

• Laibe

• Lama

• Lara

• Latif

• Leibe

• Lucas

M

• Majluf

• Manoli

• Manzur

• Maraver

• Martínez

• Melej

• Méndez

• Mendoza

• Miguel

• Mohanna

• Mohor

• Molina

• Morales

• Morón

• Muley

• Murube

• Muhy

• Musalem

N

• Nafel

• Nazal

• Nazer

• Nebot

• Nevot

• Nicolas

• Nustas

P

• Paez

• Palacios

• Palomeque

• Pascual

• Perez

• Picó

• Pinto

• Pomar

• Ponce

• Paluan

R

• Rabah

• Rahal

• Rasi

• Repeina

• Rizik

• Roelas

• Rumie

S

• Saade

• Saadi

• Sabag

• Sabaj

• Sabbag

• Sabella

• Sady

• Sahlie

• Saieh

• Salama

• Salame

• Salas

• Salem

• Salipa

• Salomon

• Salvador

• Sammur

• Samur

• Saporia

• Seda

• Seleibe

• Sellan

• Sfeir

• Sordo

• Solís

• Sufan

T

• Tala

• Tagie

• Talhuk

• Tame

• Tamuz

• Telchie

• Torres

V

• Velaxco

• Valenciano

• Venegas

Y

• Yagnam

• Yamal

• Yamblat

• Yarur

• Yeber

• Yoma

Z

• Zaid

• Zalaquett

• Zaror

• Zegri

• Zerene

• Zgeib

• Ziade