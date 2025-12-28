Fabián López, empresario de turrón: "Fuimos pioneros en la venta online y ahora hemos abierto 2 tiendas en Jijona"

Jijona, en la provincia de Alicante, es conocida mundialmente como la cuna del turrón. Durante décadas, las familias turroneras han transmitido su saber hacer de generación en generación, combinando tradición con innovación.

En este enclave, muchos empresarios han sabido mantener viva la tradición familiar mientras emprenden nuevos proyectos, llevando los sabores de la localidad más allá de sus fronteras.

Entre ellos se encuentra Fabián López Coloma, un ingeniero y profesor que decidió dar un paso más en la historia del turrón: fusionar la artesanía local con las posibilidades del comercio electrónico.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Fabián López, fundador de Turrones y dulces.com, quien nos ha contado su historia.

López Coloma es la cara visible detrás de lo que él define como el mayor catálogo de turrones con Denominación de Origen, un proyecto que nació de forma natural y que hoy conecta la tradición de Jijona con clientes de todo el mundo.

Recuerda sus inicios vendiendo turrones en línea en una época en la que esta actividad era casi inexistente. Su dominio, registrado en 2002, marcó el inicio de un proyecto pionero.

Pionero en el comercio online

Por aquel entonces, la venta era rudimentaria, sin carritos de compra en las web ni herramientas modernas, y los pedidos llegaban a su móvil gracias a un ingenioso sistema con SMS que él mismo ideó: "Yo ya recibía los pedidos en el móvil cuando no había nada prácticamente".

El proyecto familiar se convirtió en un catálogo global. Turrones y dulces.com comercializa turrones y dulces tradicionales, como polvorones, mazapanes y bombones, todos elaborados en Jijona. Su lema, "turrón todo el año para todo el mundo", refleja la intención de desestacionalizar un producto históricamente ligado a la Navidad.

Aunque López Coloma es socio de Jijona SA, empresa fundada en 1931 por su familia, decidió ampliar la oferta más allá de su propia marca, incorporando productos de otros proveedores: "Lo que he hecho ha sido algo un poco diferente que es unir sinergia y vender pues de diferentes proveedores".

La estrategia busca ofrecer al cliente un servicio completo, incluyendo formatos que la fábrica no produce, como turrón líquido, turrones sin azúcar, miniporciones o variedades de moda como el turrón de pistacho, llegando a más de 20 países.

La Denominación de Origen marca la pauta en el sector. López Coloma recuerda que en Jijona no se puede etiquetar un turrón como "duro" o "blando", sino como turrón de Alicante o de Jijona, según la textura.

Sin embargo, su creatividad lo llevó a un llamativo experimento de marketing: durante unas elecciones envió al Congreso turrón duro y blando tras realizar una encuesta en línea sobre si los políticos eran “duros o blandos”, generando gran cobertura mediática, y a pesar de ciertas quejas sobre el etiquetado.

A pesar de la estacionalidad, el empresario busca ingresos constantes durante todo el año, complementando el turrón con otros productos como miel, almendra o chocolates.

Además, su negocio atiende necesidades especiales de clientes que requieren turrón fuera de temporada, ya sea para viajes, bodas internacionales o para la elaboración de postres en pastelerías y restaurantes.

Dos tiendas en Jijona

La venta física también ha crecido: la primera tienda se abrió en 2016 y este año han inaugurado un segundo local, coincidiendo con la incorporación de su esposa a tiempo completo en el proyecto familiar. La nueva tienda se inauguró el 7 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turrón.

Al hablar del producto estrella de su tierra, López Coloma destaca la calidad de los ingredientes: "tiene solo cuatro ingredientes (almendra, miel, azúcar y clara de huevo)".

Considera que el turrón no es un dulce cualquiera, sino un "superalimento", más cercano a un fruto seco, y resalta la variedad de turrón a la piedra, elaborado con almendra marcona, canela y limón, logrando una textura y sabor únicos.

Los clientes extranjeros suelen preferir los turrones de Alicante, aunque los bombones y mazapanes de Jijona también generan gran impresión.

Para él, este trabajo va más allá del negocio: "Yo lo hago porque lo tengo que hacer y porque es una filosofía de vida".

Su proyecto combina un perfil técnico y un profundo conocimiento comercial, aplicando estrategias de marketing digital y de nicho a través de tiendas online especializadas como una de chocolates y otra de turrón a la piedra, demostrando que en Jijona tradición y modernidad pueden ir de la mano.