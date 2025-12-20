Este es el pueblo de Alicante con el ambiente más navideño: conocido por su cabalgata y su belén de marionetas

La Navidad ya está aquí y, con ella, las ganas de compartir tiempo con la familia, reencontrarse con amigos y dejarse llevar por ese ambiente que solo aparece una vez al año. También es el momento perfecto para hacer una escapada diferente y mirar hacia el interior de la provincia de Alicante.

Lejos de la costa y rodeada de naturaleza, Alcoy se convierte en uno de los destinos más especiales para vivir la Navidad con intensidad. Tradición, historia y una programación pensada para todas las edades convierten a la ciudad en un auténtico referente navideño.

Alcoy se abre paso entre algunos de los enclaves naturales más destacados del interior alicantino. El Parque Natural de la Sierra de Mariola, el Carrascal de la Font Roja, els Plans o la Serreta envuelven una ciudad marcada por el verde y por una orografía singular.

Ese relieve ha dado lugar a otra de sus señas de identidad: los puentes. Grandes estructuras como el de María Cristina, el de Sant Jordi o el Viaducto de Canalejas conectan barrios y definen el paisaje urbano.

Pasear por Alcoy es recorrer historia, arquitectura y naturaleza a partes iguales.

Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario alcoyano es la llegada de los Reyes Magos. La Cabalgata de Alcoy es Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien Inmaterial de Interés Cultural, y se celebra de forma ininterrumpida desde finales del siglo XIX.

Según destaca el Ayuntamiento de Alcoy, se trata de una de las cabalgatas más antiguas de España y del mundo, un evento que cada año atrae a cientos de visitantes que buscan vivir en directo una tradición cargada de emoción.

Para quienes no pueden viajar en esas fechas, la ciudad ofrece el Casal de Nadal, ubicado en la antigua capilla de la Virgen de los Desamparados, donde se puede revivir la magia de la Navidad alcoiana durante todo el año.

El belén y la cabalgata

La mañana del 5 de enero comienza con la visita de los más pequeños al Campamento Real, situado en el Preventorio. Ya al atardecer, los Reyes Magos entran en la ciudad montados en camellos, acompañados por músicos, antorcheros, pastorcillos y los emblemáticos pajes.

Tal y como explica el Ayuntamiento de Alcoy, estos pajes suben por largas escaleras hasta los balcones para entregar los regalos, una imagen que convierte las calles en un escenario único.

El orden del desfile también es singular: el rey Baltasar, conocido como el 'Rei Negre', ocupa el centro de la comitiva.

La cabalgata culmina en la Plaça d’Espanya con la Adoración al Niño Jesús, un momento que se ilumina con bengalas, fuegos artificiales y la interpretación de El Mesías de Händel, envolviendo la ciudad en un ambiente difícil de olvidar.

El Betlem de Tirisiti

La Navidad alcoiana arranca oficialmente con el Betlem de Tirisiti, declarado Bien de Interés Cultural. Este belén de marionetas mantiene vivo el teatro popular y mezcla escenas bíblicas con costumbrismo local, conservando su esencia generación tras generación.

La programación de 2025 refuerza la apuesta de Alcoy como Ciudad de la Navidad. El tren de Tirisiti recorrerá la ciudad del 22 de diciembre al 6 de enero, mientras que el Mercat del Nadal volverá al Parc de la Glorieta en diciembre con artesanía y gastronomía típica.

A todo ello se suman conciertos, exposiciones, visitas guiadas, actividades familiares y novedades como la Campana de los Reyes Magos.