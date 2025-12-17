Abre sus puertas el pueblo de la Navidad en plena ciudad de Alicante: un gran árbol, barrios temáticos y pista de patinaje

Navalia ya funciona a pleno rendimiento en el Puerto de Alicante. La ciudad de la Navidad abre sus puertas en El Muelle Live y se consolida, desde el 12 de diciembre, como uno de los grandes focos navideños de la capital alicantina.

El recinto, de acceso gratuito, puede visitarse hasta el próximo 6 de enero y está pensado para todos los públicos. Familias, curiosos y amantes de la Navidad encuentran aquí un plan completo frente al Mediterráneo, sin necesidad de calendario ni excusas.

Ubicado en un enclave privilegiado junto al mar, Navalia propone un recorrido inmersivo que conecta las tradiciones del Norte y de Oriente.

Papá Noel y los Reyes Magos comparten protagonismo en un mismo espacio, acompañados por elfos, pajes, artesanos y personajes navideños que dan vida a un pueblo efímero cargado de fantasía.

La experiencia combina escenografía, tecnología y tradición para crear un ambiente envolvente, pensado para despertar la ilusión tanto de los más pequeños como de los adultos que aún creen en la magia de la Navidad.

El itinerario comienza en la Plaza de la Estrella, dominada por un gran árbol de Navidad que marca el inicio del recorrido. A partir de ahí, Navalia se despliega en distintos barrios temáticos que invitan a explorar sin prisas y a participar activamente en cada espacio.

La pista de patinaje sostenible, los talleres, las zonas de tecnología inmersiva y las áreas gastronómicas se integran en un entorno diseñado para el encuentro familiar y el disfrute compartido.

Uno de los espacios más visitados es la Casa de Papá Noel, con entrada gratuita, donde pequeños y mayores pueden adentrarse en su hogar y compartir un momento cercano en un ambiente cálido y cuidado al detalle.

Desde el 26 de diciembre, Navalia amplía su propuesta con la llegada del Campamento Real.

Los pajes de los Reyes Magos toman el relevo y comienzan a preparar la noche más esperada del año, la del 5 de enero, cerrando así un recorrido navideño que acompaña a Alicante durante todas las fiestas

Talleres, actividades y programación

Navalia es un pueblo en constante movimiento. A lo largo de las semanas se desarrollan diferentes talleres creativos y participativos, como elaboración de velas de miel, bolas de madera pintadas o cartas a los Reyes Magos realizadas con acuarela, entre otros.

La programación se va ampliando progresivamente, con la incorporación de nuevos talleres y la presencia de distintos personajes navideños en días concretos, por lo que se recomienda consultar la información actualizada en la web oficial.

Horarios y visitas

Navalia cuenta con un amplio calendario de apertura durante todo el periodo navideño, adaptado a fines de semana y festivos. Tanto los horarios generales del recinto como los horarios de visita a la Casa de Papá Noel pueden consultarse de forma detallada y actualizada en la web oficial de Navalia www.elmuellelive.com.

Navalia no es solo un espacio decorado, sino un pueblo vivo que invita a redescubrir la Navidad desde dentro. Cuando las fiestas concluyen, desaparece entre la bruma del puerto, dejando el recuerdo de una experiencia única que solo puede vivirse una vez al año en Alicante.

Programación variada en El Muelle Live

El Muelle Live ofrece todos los sábados los mejores tardeos con conciertos, market y zona gastro desde la 13h y los domingos una excelente propuesta para toda la familia, desde las 12h, en la que disfrutar de El Muelle Family con talleres, actividades, música en directo, market y zona gastro. Y además:

Domingo 21 de diciembre

El 21 de diciembre El Muelle Live acoge Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que une música, danza y fantasía en una puesta en escena épica. Las Huntrix, Las Cazadoras, se enfrentarán a los Saja Boys, un grupo demoníaco dispuesto a robar corazones y almas.

Con videomapping de gran formato, proyecciones del inframundo y cinco cambios de vestuario, vivirás una auténtica inmersión en el universo K-pop.

Viernes 27 de marzo

El próximo 27 de marzo llega a Alicante “L' últim abraç”, la gran gira de despedida de La Fúmiga, tras más de una década de música y hermandad de uno de los fenómenos musicales valencianos más importantes de nuestra historia reciente, con trece años de trayectoria, 500 conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de reproducciones de sus canciones solo en Spotify.

Este concierto de despedida será especial y único, con una escenografía diseñada expresamente para la ocasión, y una celebración y, a la vez, un homenaje a la música popular del Pais Valencià.

Viernes 24 de abril

El próximo 24 de abril, Marta Santos llega a El Muelle Live para emocionar al público con su voz, sus canciones y su historia.

Nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), comenzó compartiendo vídeos caseros con su guitarra y un teléfono móvil para menos de mil seguidores, y hoy se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional, con más de 350.000 fans en redes y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Domingo 26 de abril

Nacho Cano transforma su aclamado musical en una experiencia inolvidable junto a orquesta en directo, para emocionar al público del Muelle Live 2025.

Tras el éxito de Malinche, el musical de Nacho Cano que en su primer año en Madrid ya ha conquistado a más de 300.000 espectadores.

Un espectáculo innovador que fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock y la voz de los protagonistas que marcaron este acontecimiento histórico.

Con un impactante montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta, Malinche Symphonic se convierte en un nuevo hito cultural, llevando su magia por toda España.

Viernes 29 de mayo

El rock en español vuelve a brillar en El Muelle Live con una de sus voces más legendarias.

Miguel Ríos llega a Alicante con un concierto que no te dejará indiferente con clásicos atemporales y toda la fuerza que lo ha convertido en un icono de varias generaciones. Una noche para cantar, emocionarse y vivir la música con uno de los grandes.

Viernes 17 de julio

La Gira #OT2025 tendrá parada en El Muelle Live, en Alicante.

El talent show musical que ha conquistado a miles de fans llega a Alicante con un espectáculo lleno de música donde los 16 concursantes de esta edición interpretarán los grandes éxitos que gala tras gala han defendido en el escenario de plató, acompañados por una impresionante puesta en escena.

Sábado 22 de agosto

Tour Ritorno a Via Dalma. En esta nueva gira, Sergio Dalma presenta Ritorno A Via Dalma, el álbum número veintitrés de su extensa carrera.

Su voz vuelve a Italia una vez más, rindiendo homenaje a la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España, viajando a través de diversas décadas, géneros y estilos.

Se cumplen quince años de la publicación de Via Dalma, el álbum con el que interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas de nuestro tiempo.

Aquel proyecto revolucionó el mercado musical nacional y le posicionó como un autor intergeneracional, capaz de unir a diferentes tipos de público bajo su música.

El Muelle Live Alicante, el nuevo espacio cultural y de ocio de referencia en la ciudad, ubicado en el emblemático Muelle 12 del Puerto de Alicante, frente al mar y a pocos minutos del centro, acoge durante todo el año una completa programación de conciertos, mercados, arte, gastronomía y experiencias para todos los públicos, consolidándose como el epicentro cultural del litoral alicantino.

Toda la programación actualizada y venta de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com