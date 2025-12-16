Mati Irles, experta inmobiliaria, sobre la vivienda: "La gente se está yendo a pueblos a 50 o 60 kilómetros de la capital"

Alicante cierra 2025 con un mercado inmobiliario marcado por la escasez de vivienda asequible y un continuo encarecimiento de los precios, una tendencia que se repite en otras ciudades españolas.

La falta de obra nueva y el aumento de los costes de construcción han situado a la provincia en máximos históricos, generando dificultades para los compradores y un desplazamiento progresivo de la demanda hacia localidades más alejadas de la capital.

Así lo confirma la delegada de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL) en Alicante, Matilde Irles, quien asegura que el año se resume en dos fenómenos principales: "el incremento de precio de la venta de viviendas" y la "escasez de producto".

La experta explica que la situación actual es prácticamente la inversa a la vivida durante la crisis anterior: "Tenemos demanda, hay compradores que quieren comprar, pero no tenemos producto en el mercado".

El sector ha experimentado un año convulso, en el que la venta de viviendas se ha ralentizado en los últimos meses.

Entre julio y diciembre, las operaciones inmobiliarias han disminuido, una tendencia que también afecta al mercado internacional, tradicional motor de la costa.

El número de compraventas de vivienda desciende en España un 3,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, con 67.600 operaciones registradas, según los datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

"Algunos compradores están mirando otras opciones, otros países", señala Irles, que apunta a los elevados precios como factor decisivo.

El perfil de comprador que permanece activo se sitúa entre los 35 y los 50 años, generalmente personas que buscan un cambio de vivienda.

Por el contrario, el acceso a la propiedad para los jóvenes sigue siendo complicado debido a la falta de ahorro.

La figura del inversor tradicional que adquiría viviendas para reformarlas y venderlas ha desaparecido: "Con los costes actuales, es inviable, no hay negocio", asegura la delegada.

Éxodo hacia el interior

La presión de precios está obligando a muchos compradores a desplazarse hacia el interior de la provincia.

Irles explica que "la gente se está yendo a pueblos a 50 o 60 kilómetros de la capital" para encontrar una vivienda asequible.

Localidades como Alcoy, Pinoso, La Romana, Aspe, Elda o Novelda se han convertido en nuevos focos de atracción, con oferta disponible que ya no existe en Alicante ciudad.

La crisis del alquiler

La situación del alquiler es otro de los grandes desafíos. Irles califica el mercado como "enrarecido", donde la escasez de oferta y los precios elevados han generado nuevas dinámicas de convivencia forzosa

"Ya se ven casos de dos parejas que quieren compartir vivienda porque una sola unidad familiar no puede asumir el coste. Es fuerte", comenta la experta.

A esto se suma el impacto de las restricciones al alquiler turístico, que han desincentivado la compra de propiedades por parte de extranjeros que antes adquirían viviendas para uso vacacional y alquiler temporal.

Comprar ahora o esperar

Aunque Irles no espera bajadas de precios a corto plazo, sí prevé una "desaceleración" o estabilización de los mismos. La delegada advierte que el volumen de operaciones probablemente se mantendrá o incluso disminuya, descartando un repunte significativo.

Frente a la duda sobre si esperar o comprar, su consejo es claro: "Comprar ya". Los tipos de interés aún son relativamente accesibles, una ventaja que podría no mantenerse en el futuro.