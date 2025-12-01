Llega a Alicante el mercado de navidad más esperado de la provincia: 24 casetas con artesanía, frutos secos y libros

Alicante da por inaugurada la temporada navideña con uno de los planes más esperados del año: el gran mercado de Navidad del Paseo de Federico Soto.

Aunque se presenta bajo un único nombre, en realidad son varios mercadillos que coinciden en espacio y fechas, creando un ambiente único donde artesanía, cascaruja, libros y tradición se mezclan entre luces y paseos.

Diciembre arranca con el brillo de las luces, el olor a productos artesanales y ese murmullo tan característico de los mercadillos tradicionales.

Los puestos que llenan Federico Soto son, para muchos, el recordatorio perfecto de que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

Familias, turistas y vecinos se acercan para vivir ese ambiente cálido que solo se da en estas fechas: las calles más concurridas del centro, los paseos tranquilos al caer la tarde y la sensación de que todo el mundo tiene un plan para regalar, compartir y disfrutar.

Aunque la gente habla de mercado en singular, lo cierto es que son varios. Todos se instalan en el mismo espacio y, durante algunos días, coinciden sus fechas hasta parecer uno solo.

Para el Ayuntamiento y los organizadores, esta convivencia convierte el Paseo de Federico Soto en un auténtico punto de encuentro comercial en pleno corazón de Alicante.

Mercado de Navidad

Del 1 de diciembre al 6 de enero, el Mercado de Navidad abre cada día, -de 10 a 15 y de 17 a 23 h, salvo el 5 de enero, que cierra a medianoche-, con 24 casetas dedicadas a la artesanía, la bisutería y la marroquinería.

A estas se suman algunos puestos de librerías, donde predominan los libros de segunda mano, un pequeño tesoro para quienes disfrutan buscando rarezas o títulos inesperados entre las estanterías improvisadas.

Los artesanos recuerdan que, aunque compartan espacio, los mercados tienen organizadores distintos. Pero para el visitante esto importa poco: el conjunto funciona como un paseo lleno de vida, perfecto para perderse entre ideas de regalo hechas con mimo y productos que no se repiten.

Mercado de la Cascaruja

Del 20 al 24 de diciembre llega el turno del Mercado de la Cascaruja y Porrate Navideño, dedicado a los frutos secos y los productos típicos de estas fechas.

Abre de 10 a 24 h y es uno de los más esperados, tal y como confirman desde el Ayuntamiento: "da vida" a la avenida y convierte el entorno en un punto de encuentro festivo y muy alicantino.

La experiencia no acaba en los puestos. Muchos aprovechan la visita para continuar el paseo por el centro, tomar algo en las terrazas cercanas o rematar la tarde con compras navideñas. El ambiente anima a quedarse, mirar, conversar y disfrutar sin prisa.

Entre los participantes destaca Mercedes Guillamón, una de las artesanas más veteranas del Mercado de Navidad. No recuerda exactamente desde cuándo participa, pero sí que este mercado lleva celebrándose desde finales de los años 80, cuando aún se ubicaba en Plaza Nueva.

Hoy, Mercedes sigue fiel a su puesto de bisutería y, en verano, continúa mostrando su trabajo en el Paseo de Niza, en la playa de San Juan.