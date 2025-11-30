Martina, dependienta en una tienda de turrón: "Podemos vender más de 1.000 tabletas a la semana"

Uno de los productos más típicos de la Navidad en España es, sin duda, el turrón. Este dulce tiene sus orígenes en la provincia de Alicante, y más concretamente en Jijona, conocida como la cuna del turrón.

En Jijona se fabrica '1880', considerado el turrón más caro del mundo, un producto que combina tradición y calidad artesanal. Alicante acoge una de las tiendas físicas de la marca de la familia Sirvent: 'Turrones Casa 1880'.

EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta allí para conocer de primera mano cómo llevan la campaña navideña y cómo se prepara una de las épocas de mayor movimiento para los maestros turroneros.

Martina, empleada de la tienda, explica que aunque el establecimiento opera durante todo el año, el periodo de Navidad empieza a notarse ahora. Según cuenta, la campaña arranca de manera tranquila en noviembre, cuando los clientes llegan principalmente para “ver opciones, precios, comparar”.

Con el encendido de las luces navideñas, el ambiente cambia y la demanda se dispara. "La gente va cayendo en cuenta de que es Navidad", comenta Martina.

En estos momentos, la tienda está "a tope" con las cestas y pedidos, sobre todo de empresas que buscan hacer un regalo a sus trabajadores.

Productos estrella

Los clásicos nunca fallan. El turrón de Alicante y el turrón de Jijona se venden solos durante todo el año, pero en Navidad, productos como el turrón de pistacho y las novedades captan la atención de los clientes.

La tienda ofrece una amplia variedad: avellana crujiente, avellana cremoso, pistacho, yema tostada, yema con naranja o cereza. También es muy solicitado el turrón a la piedra, típico de Jijona, elaborado con almendra muy molida, limón y canela. A esto se suma la gama de chocolates de autor.

Entre las novedades más llamativas se encuentra el turrón para perros y el turrón Siglo XV, una edición limitada por el aniversario de la marca. Martina asegura que los clientes buscan opciones que mantengan un equilibrio entre lo "tradicional pero innovador".

Turrón para mascotas

El turrón para perros de 'El Lobo' ha sorprendido incluso a los propios empleados de la tienda. Martina comenta que reciben muchas preguntas sobre este producto, que "se vende muchísimo".

Los polvorones y turrones para mascotas están avalados por veterinarios y son sin azúcar. Incluyen variedades crujientes de coco y zanahoria, además de polvorones de arroz.

Cada paquete contiene una tabla de porciones recomendada según el peso del animal, junto con la lista de ingredientes, que son aptos para consumo humano, aunque probablemente no tan sabrosos para las personas como para los animales.

Más de 1000 tabletas

Durante la Navidad, la mayoría de los clientes son españoles: locales o que viven fuera y compran turrón tradicional para celebrar. También es común que vecinos de Alicante envíen lotes a familiares que están lejos.

Respecto a las ventas, Martina detalla que venden "muchas" tabletas, con un promedio de 1.100 a la semana entre todas las variedades. Como ejemplo, recuerda un viernes reciente en el que habían vendido "653 más o menos", incluyendo bandejas y tabletas.

El público extranjero, que predomina en verano, también se muestra fascinado por el turrón. "Todos se van maravillados", explica Martina, asegurando que queda sorprendido porque es diferente al turrón francés o al de Alemania

Lo mismo ocurre con el mazapán, lo que convierte a los turistas en un gran apoyo para la tienda. Aunque el público español sigue acaparando la mayoría de las ventas durante todo el año.