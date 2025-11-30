Los centros de prevención del SIDA notificaron 440 nuevos casos en la Comunitat en 2024: 156 casos importados

Los Centros de Información y Prevención del Sida (CIPS) cerraron 2024 con una intensa actividad asistencial que confirma su papel como puerta de entrada a la atención y diagnóstico del VIH en la Comunitat Valenciana.

A lo largo del año, estos servicios atendieron 17.752 consultas y realizaron 8.360 pruebas de detección, una cifra que evidencia la creciente demanda de información y cribado, según indican desde la Generalitat Valenciana.

La distribución por provincias revela una mayor concentración de actividad en Valencia, donde se registraron 8.228 consultas y 3.534 pruebas.

Le sigue Alicante, con 7.365 consultas y 3.461 pruebas, mientras que Castellón contabilizó 2.159 consultas y 1.365 determinaciones.

El balance epidemiológico del año también marca un punto clave: la Comunitat Valenciana notificó 440 nuevos casos autóctonos de VIH, la mayoría hombres (376), con una tasa de incidencia de 8,3 por cada 100.000 habitantes, según los datos difundidos por la Dirección General de Salud Pública en el marco del Día Mundial del Sida.

A ellos se suman 156 casos importados, correspondientes a personas extranjeras con menos de tres meses de residencia en España.

El análisis por edades confirma que la transmisión sigue impactando especialmente a la población joven. Los hombres entre 25 y 29 años y las mujeres entre 30 y 34 concentran las tasas más elevadas.

En cuanto a las vías de contagio, el contacto sexual sin protección sigue siendo claramente mayoritario (68,55 %): un 54 % corresponde a relaciones homo/bisexuales y un 14,55 % a relaciones heterosexuales.

La transmisión ligada al consumo de drogas por vía parenteral se mantiene en niveles bajos, representando solo el 2,05 % de los casos.

El informe destaca además la consolidación del uso de la profilaxis preexposición (PrEP) como herramienta preventiva. En 2024, 2.467 personas, -mayoritariamente hombres-, accedieron a este tratamiento, prescrito tanto desde los CIPS como desde centros de atención especializada.

Esta estrategia, basada en la toma de antirretrovirales por parte de personas seronegativas, se ha convertido en uno de los pilares de la prevención moderna frente al VIH en la Comunitat.

Centros de prevención

Desde la Conselleria de Sanidad se recuerda la importancia que tienen las medidas de prevención para evitar el contagio del VIH, y en caso de prácticas de riesgo acudir cuanto antes a los recursos asistenciales para realizarse una prueba de detección del VIH.

La Comunitat Valenciana cuenta con tres Unidades de Prevención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como Centros de Información y Prevención del Sida o CIPS, una por provincia, donde los profesionales informan de forma confidencial a cualquier persona sobre la infección por VIH, su prevención y transmisión, así como sobre cualquier otra infección de transmisión sexual.

El personal de los CIPS indica cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar la infección por el VIH, así como el momento más adecuado para realizar la prueba de detección de la infección en caso de que se hayan mantenido prácticas de riesgo.

Así mismo, si se ha producido la infección, se ofrece a la persona el acceso al nivel de atención sanitaria que requiere, se informa de los recursos existentes (sanitarios, sociales, legales, las entidades del tercer sector) y ofrece consejo para evitar la reinfección y la infección de otras personas.

También en cualquier centro de salud, los profesionales de atención primaria pueden ofrecer información, realizar las pruebas pertinentes o derivar a la persona al recurso específico más adecuado.

Modos de transmisión

El VIH se transmite por vía sexual, en el caso de prácticas sexuales de riesgo sin el uso del preservativo, cuando una de las personas es portadora del virus; por vía sanguínea, cuando la vía de transmisión puede ser compartir material de consumo de drogas por vía venosa; por vía materna, cuando la madre es VIH-positiva, no está en tratamiento y puede haber transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Los únicos fluidos corporales donde el virus puede concentrarse en cantidad suficiente para que se transmita son la sangre, el semen, el líquido pre-eyaculatorio, el flujo vaginal y la leche materna.

En el resto de los fluidos corporales (lágrimas, sudor o saliva), la baja concentración de VIH hace imposible la transmisión por contacto.

El preservativo es la forma más eficaz de evitar contraer la infección.

Ante cualquier práctica con riesgo, es esencial el diagnóstico temprano, no solo para frenar el deterioro del sistema inmunitario de la persona afectada, sino también para evitar transmitir el virus a otras.

Ante cualquier exposición de riesgo es necesario acudir al centro de salud o al CIPS para confirmar o descartar la infección e iniciar de forma precoz si es necesario los tratamientos para evitar la progresión de la enfermedad y prevenir nuevos contagios.

Si han pasado menos de 72 horas desde la exposición con riesgo al VIH, se puede iniciar un tratamiento preventivo con fármacos antirretrovirales durante 28 días que podría evitar la infección, es la llamada profilaxis post exposición no ocupacional.