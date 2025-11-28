Verónica, de la oficina de atención a víctimas de violencia de género en Alicante: "No dejamos a ninguna mujer sola"

Verónica Gómez Huerga, inspectora de Policía Nacional y coordinadora de la Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Alicante. L.M

Desde 2019, la Comunitat Valenciana cuenta con un recurso poco conocido pero decisivo para muchas mujeres como son las Oficinas de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat.

Nacieron primero en València y se extendieron a Castellón (junio de 2022) y Alicante (noviembre de 2022), fruto de un acuerdo entre la entonces Conselleria de Justicia y el Ministerio del Interior para que esta unidad asumiera también la recogida de denuncias en casos de violencia de género.

Lejos de la imagen de una comisaría tradicional, son espacios pensados para que una mujer pueda entrar con el 100 % de dudas y salir, al menos, con la mayoría de ellas resueltas.

No revictimizar

Verónica Gómez Huerga, inspectora de Policía Nacional y coordinadora de la oficina de Alicante, insiste en algo que atraviesa todo el funcionamiento: "Las víctimas no se tienen que sentir un número más y tampoco estar obligadas a repetir una y otra vez su historia".

Desde el primer momento la reciben de la mano de una agente vestida de paisano y una profesional del equipo psicosocial, psicóloga o trabajadora social.

Esa misma persona policía que la saluda, le explica quién es y qué puede hacer por ella, será quien tome su denuncia si decide dar el paso, para construir un vínculo de confianza desde el inicio.

En paralelo, el equipo psicosocial empieza a trazar el mapa de su situación para evaluar riesgos, vulnerabilidades, dependencia económica o emocional, hijos e hijas, apoyos y miedos, en general.

Una de las claves de estas oficinas es que concentran en un mismo lugar lo que muchas veces se vive como un laberinto institucional. "Invitamos a las mujeres que tengan dudas a que se acerquen a nuestras oficinas para poder ayudarlas", recalca Gómez.

Personal especializado

En las oficinas de la Avenida Aguilera 53, psicólogas y trabajadoras sociales de la red de oficinas de atención a víctimas del delito se encuentran a la disposición de las mujeres víctimas.

Ahí, también se encontrarán con una asistencia jurídica gratuita y específica en violencia de género, gracias a un convenio con el Colegio de Abogados (en Alicante, el Ilustre Colegio de Abogados), con presencia de letradas y letrados especializados.

Según insiste la coordinadora, el orden de atención importa.

Primero, la entrevista reservada con la abogada o el abogado, sin policía ni equipo psicosocial en la sala, para que pueda plantear todas sus dudas, valorar qué pruebas tiene, qué opciones legales existen y qué supondría denunciar.

Después, si ella lo desea, el acompañamiento del equipo psicosocial y, solo cuando la decisión está tomada y se han despejado los mayores miedos, la formulación de la denuncia.

Barreras lingüísticas y económicas

Pero no todas las barreras son visibles. Muchas mujeres llegan sin tener claro siquiera si lo que viven “es denunciable”, si lo que ocurre en casa “es violencia” o si tienen “suficientes pruebas”.

Otras tienen muy presente una pregunta: “Si denuncio, ¿qué va a ser de mi?”.

En estos casos, el papel del equipo psicosocial es clave para orientar hacia recursos que permitan ganar independencia económica, detectar una posible dependencia emocional que las ha mantenido en la relación y trabajar, desde el primer contacto, en que no abandonen el procedimiento por miedo o por falta de apoyo.

En el caso de mujeres extranjeras, la oficina dispone de un servicio de interpretación profesional en distintos idiomas, que se solicita incluso cuando la víctima dice entender el castellano o el valenciano pero no tiene la fluidez suficiente para relatar con precisión años de maltrato.

"En casos de violencia de género, es muy importante que la víctima pueda expresar en su idioma materno todo lo que siente y poder aportar el máximo de detalle posible", asegura Gómez.

Poder declarar en la propia lengua es una forma de evitar lagunas, contradicciones aparentes o malentendidos que más tarde se podrían utilizar para cuestionar su credibilidad.

Del primer relato a la protección

Cuando la mujer decide denunciar, la oficina elabora el atestado y realiza la valoración policial del riesgo en el sistema VioGén, a partir de toda la información disponible: su relato, los partes médicos, posibles testigos.

El cuestionario lo rellena la policía y el resultado clasifica el riesgo como bajo, medio, alto o extremo.

Aunque la unidad adscrita no tiene competencias directas de protección, no deja a una mujer con riesgo alto o extremo “en la puerta”, sino que se trabaja para coordinar su traslado seguro al lugar que ella indique y comunica de inmediato el nivel de riesgo a la unidad que asumirá su protección (una UFAM de Policía Nacional o el puesto de Guardia Civil correspondiente).

Esa misma coordinación continúa después, pues las oficinas pueden recoger denuncias de toda la provincia, incluso de mujeres que viven lejos de la ciudad o que han llegado desde otros territorios, y remiten siempre las diligencias al cuerpo policial competente para la investigación y, en su caso, la detención del agresor.

Acompañamiento

La atención no termina con la denuncia. El equipo psicosocial acompaña a las mujeres al juzgado cuando se va a celebrar la vista para resolver una orden de protección, a veces al día siguiente o a los dos días.

Para quien nunca ha pisado un edificio judicial, ese entorno puede resultar abrumador; ir de la mano de alguien que ya conoce su historia, que le explica qué va a pasar en cada sala, reduce el miedo y le permite centrarse en lo importante: declarar, sostener su decisión, pedir las medidas de protección que necesita para ella y, en su caso, para sus hijos e hijas.

Además, se hace un seguimiento específico de aquellas a las que se les concede una orden, en paralelo al control policial del riesgo, para que no vuelvan a sentirse solas cuando baja la adrenalina del momento inicial.

¿Y si todavía no sé si denunciar?

Muchas de las mujeres que llaman o se acercan a estas oficinas no saben aún qué quieren hacer. Tienen miedo, sospechan que algo va mal, pero no se ven preparadas para iniciar un procedimiento penal. "En estos casos, nuestra respuesta no es empujarlas, sino acompañarlas", asegura Gómez.

En este sentido, algunas mujeres optan por seguir un tiempo con apoyo psicológico antes de interponer una denuncia. Lo que no se lleva de vuelta a casa es el mismo nivel de confusión. "Si entró con un 100% de dudas, suele salir con la gran mayoría respondidas, teléfonos apuntados y la sensación de que, cuando dé el paso, sabrá a dónde volver", apunta la inspectora.

Cómo y cuándo acudir

Las oficinas de València, Castellón y Alicante funcionan los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Atienden presencialmente, por teléfono, por correo electrónico e incluso por mensajería instantánea, y no es imprescindible pedir cita previa: se puede llamar o acudir directamente.

Sean derivadas desde una comisaría, un cuartel de Guardia Civil, un hospital, un centro de salud o por recomendación de una amiga, todas las mujeres encuentran allí algo que en contextos de violencia suele faltar, como es el tiempo, escucha y un equipo completo de profesionales a su disposición.

Para quien vive con miedo y no sabe ni por dónde empezar, la recomendación de Verónica es clara: “ven, llama, escribe”. No se trata solo de denunciar, sino de recuperar, poco a poco, el control sobre la propia vida.

Contacto oficinas Alicante: of.denunciasviogen.alicante@gva.es, 689.895.856, Avd. Aguilera, 53. Palacio de Justicia.

Contacto oficinas Valencia: oficinadenuncias@gva.es, 646.872.491, C/ Ricardo Muñoz Suay

Cineasta, esquina con Profesor López Piñero 14 - Ciudad de la Justicia de Valencia

Contacto oficinas Castellón: oficinadenunciasviogen.castellon@gva.es, 619.738.073, Bulevard Blasco Ibañez, 10 (2a planta).