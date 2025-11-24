El nuevo turrón de Mercadona se hace en Alicante y es una mezcla de chocolate blanco y galleta: cuesta 2€

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, el momento por excelencia para el turrón, los polvorones y el chocolate.

Aunque aún queda un mes para que comiencen oficialmente las fiestas, muchas cadenas de supermercados llevansemanas llenando sus estanterías con los clásicos dulces navideños.

En Mercadona, sin embargo, hay un producto que está destacando por encima del resto: el nuevo turrón Caocream, una de las grandes novedades de esta campaña.

Como cada año, Mercadona ha renovado su sección de dulces navideños con clásicos que nunca fallan, -turrón blando, duro o chocolate con leche-, y con mejoras en algunas de sus variedades habituales.

Pero esta temporada la cadena de Juan Roig también ha apostado por una novedad que ya está arrasando entre los clientes: el turrón Caocream, una tableta pensada para los amantes del chocolate blanco y las texturas crujientes.

Esta nueva referencia combina chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la popular galleta Caocream, una de las más exitosas del surtido dulce de Mercadona. El resultado es una propuesta muy golosa, perfecta para quienes buscan un turrón más moderno y con un punto diferente.

La familia Caocream crece

El turrón Caocream se vende en tabletas de 150 gramos y tiene un precio de 2,00 euros por unidad, lo que equivale a 13,34 €/kg. Se trata, por tanto, de un producto accesible y alineado con la estrategia habitual de precios de la cadena.

Aunque esta sea la última incorporación de la familia Caocream, no es la primera vez que Mercadona recurre a esta combinación de sabores.

La cadena también comercializa galletas Caocream rellenas de crema, su versión con chocolate blanco, así como barritas crujientes inspiradas en el mismo concepto. No todos estos productos, no obstante, proceden del mismo proveedor que fabrica el turrón.

Turrón Caocream

Antiu Xixona, el artesano

En el caso del nuevo turrón Caocream, la responsabilidad recae en Antiu Xixona, la histórica empresa alicantina con sede en Jijona que elabora para Mercadona gran parte de sus turrones, mazapanes y dulces navideños bajo la marca Hacendado.

Fundada en 1863, Antiu Xixona pertenece al grupo Sanchís Mira y está considerada uno de los grandes referentes de la repostería navideña en España. Su filosofía combina tradición y modernidad: mantiene la esencia artesanal del famoso turrón de Jijona, pero incorpora técnicas de producción avanzadas que garantizan un control exhaustivo en todas las etapas del proceso.

Actualmente, la empresa dispone de un complejo industrial de 36.000 m2 repartido en cuatro plantas situadas en Jijona, además de tres centros logísticos en Madrid, Barcelona y Santander.

Su catálogo abarca turrones, mazapanes, chocolates y barquillos, alcanzando una producción anual superior a 17.000 toneladas.

Este equilibrio entre herencia y tecnología ha permitido a Antiu Xixona consolidarse como líder del sector, adaptándose a las nuevas demandas del consumidor sin renunciar a la esencia de los dulces navideños de siempre.