Rosario (35 años), cocinera, sobre el arroz con costra: "La clave para un buen caldo está en dorar los ingredientes"

Total: 50 min

Comensales: 8

El arroz con costra es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de la Vega Baja, un referente culinario cuya autoría sigue despertando debate: mientras muchos vecinos de la comarca lo defienden como suyo, los ilicitanos reivindican que la auténtica costra nació en Elche.

Ingredientes Ingredientes para 8 personas 1 Conejo entero troceado

2 blancos

6 longanizas blancas

4 longanizas rojas

2 vasos de arroz

8 vasos de agua

13 huevos L

2 azafrán molido

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 tomate rallado

Perejil fresco molido Paso 1 1. Fritura inicial: Freír las longanizas rojas y blancas. Freír el conejo con un poco de sal. Añadir el tomate rallado. Dorar muy bien todo: carne, embutidos y tomate. Paso 2 2. Preparación del caldo : Añadir el agua: cinco vasos + tres vasos extra. Incorporar azafrán molido. Hervir el caldo durante 20 minutos a fuego alto. Paso 3 3. Truco opcional: colar el caldo Retirar las carnes. Colar el caldo para eliminar restos y pepitas del tomate. Medir el caldo y no añadir más del necesario. Paso 4 4. Añadir el arroz Cuando el caldo hierva, incorporar los dos vasos de arroz. Remover ligeramente para evitar que se pegue. Paso 5 5. Preparar el huevo Batir los huevos con perejil fresco y un poco de sal. Encender el horno a 200º con ventilador. Paso 6 6. Control del fuego: Mantener el arroz 9 minutos a fuego alto, hasta que “rompa”. Bajar el fuego y añadir el huevo. Dejar que cuaje 3 minutos a fuego bajo. Paso 7 7. Paso al horno: Introducir la paella en el horno 20 minutos a 200º con aire. Sacar y colocar papel de cocina sobre la costra para absorber el exceso de grasa del embutido.

En cualquier caso, pocos dudan de que se trata de una receta profundamente arraigada a la provincia de Alicante.

En este contexto, la vecina de Cox Rosario Jammeh Bernabéu, cocinera 'amateur' de 35 años, nacida en Alicante e hija de madre española y padre gambiano, ha avivado la conversación al compartir en TikTok su versión del arroz con costra.

Su vídeo no solo ha acumulado miles de visualizaciones, sino también una buena dosis de polémica entre quienes debatían sobre su forma de prepararlo y sobre la procedencia "correcta" del plato.

Aun así, Rosario lo tiene claro: "Esta es mi forma de hacerlo", afirma. Y tan bien ha funcionado su receta que incluso ha publicado recientemente una variante: el arroz con costra de la Huerta.

La receta de Rosario

Rosario comparte su plato más solicitado tras la insistencia de sus seguidores, quienes aún lamentan no haber obtenido antes su receta del cocido.

Para ella, el arroz con costra y el cocido son "los dos mejores platos que hay en la Vega Baja", y asegura que la clave de un buen caldo está en dorar los ingredientes: "A esto no le hacen falta pastillas potenciadoras de sabor".

Su versión respeta la esencia tradicional, pero incorpora ciertos matices personales, como no añadir pollo cuando no lo tiene a mano o colar el caldo para lograr un arroz "superlimpio".

La cocinera subraya que una correcta proporción del caldo, la intensidad del fuego y el punto del huevo son determinantes para que el plato quede suelto, sabroso y en su punto

Con raíces alicantinas

Turismo de la Comunitat Valenciana describe el arroz con costra como "una sorprendente receta que saben preparar con excelencia en localidades como Elche, Pego, Torrevieja u Orihuela, entre otras. Tiene profundas raíces alicantinas".

También lo define como "un arroz sabroso y aromático, un plato reconfortante y un auténtico festín", hasta el punto de que para muchas localidades es el plato de celebración por excelencia.

La tradición es tal que existe incluso un utensilio específico, la costrera, diseñado para formar la característica corteza dorada aprovechando el calor de las brasas. Aunque hoy en día la versión de horno, -como la que prepara Rosario-, es la más habitual en las casas.

"Si tienes la oportunidad de probar un arroz con costra, no la dejes pasar", recomiendan desde el portal turístico, que anima además a elaborarlo con ingredientes locales y a reservarlo para un día especial.