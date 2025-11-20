Llega la Navidad a Alicante: belenes gigantes, un árbol de 13 metros y la apertura de la Casita de San Nicolás

Para algunos todavía resulta pronto para pensar en luces y villancicos, pero lo cierto es que muchos alicantinos llevan semanas esperando que llegue este momento. La Navidad empieza a sentirse en la ciudad y ya asoma por cada rincón.

Bajo el lema 'Alicante, vive una Navidad Gigante', el Ayuntamiento ha preparado más de 60 actividades para que, del 22 de noviembre al 5 de enero, vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas más luminosas, participativas y emocionantes que nunca.

Este viernes, a las 19 horas, la avenida de la Constitución será el punto de partida de la Navidad alicantina con el gran encendido de 2,6 millones de luces LED. Un total de 130 emplazamientos se iluminarán a la vez, dando paso a un recorrido que este año llega a más barrios y mercados.

Además, desde el 20 de noviembre ya se puede pedir cita previa para entrar a la esperadísima Casita de San Nicolás, que abrirá el 29 de noviembre en la plaza Séneca y estará disponible hasta Nochebuena. A través del mismo enlace podrá pedirse cita para visitar el Campamento de los Carteros Reales, del 26 de diciembre al 4 de enero, en la plaza Gabriel Miró.

Belenes para todos

Este año, Alicante combina novedades con tradiciones que ya forman parte del paisaje navideño. Entre las principales atracciones destaca el Belén Monumental de la Plaza del Ayuntamiento, incluido en el Libro Guinness, que se inaugurará el 23 de noviembre con un espectáculo de luz y sonido y mantendrá la plaza cerrada al tráfico hasta el 7 de enero.

Poco después, el Belén del zaguán del Ayuntamiento abrirá sus puertas el 27 de noviembre, con figuras de gran tamaño y un marcado enfoque bíblico, mientras que el Belén de La Montañeta se estrenará el 26 de noviembre, mostrando cuatro escenas: dos bíblicas y dos populares.

A estas propuestas se suma el tradicional nacimiento de la Junta Mayor de Semana Santa, que abrirá el 4 de diciembre y contará con su propio Concierto de Navidad en la Concatedral.

Ferias y un árbol de 13 metros

La Navidad en Alicante también se vive entre luces, música y atracciones para todos los públicos.

La Feria de Navidad, con sus clásicos “caballitos”, se instalará del 28 de noviembre al 18 de enero, mientras que la Feria Infantil en la plaza Séneca podrá disfrutarse del 30 de noviembre al 7 de enero.

Una de las grandes novedades es el árbol de Navidad de 13 metros en el Parque de Canalejas, que se convierte en un punto de encuentro familiar.

Además, los Tardeos Navideños en la plaza de toros ofrecerán música en directo, DJs y animación del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo.

Comercio local, más vivo que nunca

Bajo el lema 'La Navidad que más sonríe', la concejalía de Comercio impulsa una campaña con 20 jornadas de dinamización en barrios, mercados y mercadillos del 12 al 30 de diciembre.

Habrá actividades en plazas como América, Argel, Magallanes, Pla-Carolinas, Navarro Rodrigo, Pau 5, Calvo Sotelo, San Blas o Villafranqueza, además de los mercadillos de Benalúa, Babel y Teulada.

También se celebrará el XIV Concurso de Decoración Navideña de Comercios y Escaparates de la Zona Norte.

Hogueras y Navidad

Las Hogueras vuelven a tener un papel protagonista en la Navidad alicantina con un programa lleno de tradición y espectáculo. Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará el certamen de villancicos, seguido el 14 de diciembre del Brindis-Homenaje a las Belleas del Foc de la Historia.

El 17 de diciembre tendrá lugar el Concierto de Navidad en la Concatedral de San Nicolás, mientras que la plantà de la Hoguera de Fogueres en Nadal se realizará el 18 de diciembre, y la cremà está prevista para el 21 de diciembre.

Las cenas de Fogueres, tanto para adultos como para niños, se celebrarán los días 19 y 20 de diciembre, completando un programa que combina música, tradición y encuentros familiares.

Como cada año, el 6 de diciembre Alicante honrará a su patrón, San Nicolás, con la tradicional procesión, seguida por la Entrada de Moros y Cristianos que partirá desde la plaza de los Luceros.

Solidaridad sobre ruedas

El 13 de diciembre tendrá lugar una de las citas más emotivas de la Navidad alicantina: la Papanoleada, un recorrido en moto por las calles de la ciudad que busca recoger juguetes para menores vulnerables.

La ruta comenzará en la calle Río Júcar y finalizará en la calle José Romeu Zarandieta, uniendo diversión y solidaridad en una iniciativa muy esperada.

Alicante también propone opciones deportivas para quienes quieran mantenerse activos durante las fiestas.

El 14 de diciembre se celebrará el Navi Fitness en la Concha de la Explanada, mientras que la Travesía de Navidad tendrá lugar el 22 de diciembre desde la playa del Postiguet, y la San Silvestre Solidaria, una de las carreras más populares de la ciudad, se disputará el 26 de diciembre desde la Rambla de Méndez Núñez.

Para facilitar la movilidad entre los principales puntos navideños, del 22 de diciembre al 6 de enero se habilitará una línea especial de autobús que funcionará de 9:00 a 22:30 horas con una frecuencia de paso estimada de diez minutos, conectando las principales atracciones y ferias de la ciudad.

Cotillones y Campanadas

La fiesta de Fin de Año arrancará desde primera hora con el Cotillón Infantil el 31 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas, incluyendo un ensayo de campanadas a las 12 del mediodía. Para los adultos, las Campanadas de Nochevieja se celebrarán desde las 23:00 horas en la Rambla-Portal de Elche, con reparto de uvas y música en directo.

Durante la celebración, se instalará un Punto Violeta en la intersección de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén para garantizar un espacio seguro y libre de violencia sexista.

Carteras Reales

El 4 de enero, las Carteras Reales recorrerán la ciudad hasta la Rambla-Explanada, donde recogerán las cartas de los niños y les dedicarán unas palabras.

La llegada de los Reyes Magos está prevista para el 5 de enero, sobre las 17:00 horas, en el puerto de Alicante.

Tras su saludo en la plaza de toros, la cabalgata partirá a las 19:00 horas desde la avenida de la Estación hasta la plaza del Ayuntamiento, donde Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán unas palabras a los más pequeños.

Las sillas para presenciar la cabalgata podrán adquirirse a partir del 26 de diciembre en VivaTicket y en las taquillas de la plaza de toros.