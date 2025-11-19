El Ayuntamiento lo confirma: las fechas y horas exactas del encendido de la Navidad en Alicante

La bola de Navidad en la Avenida de la Constitución. Miquel Hernandis

Alicante ya huele a Navidad. El Ayuntamiento ha confirmado las fechas clave del esperado encendido navideño, un momento que cada año transforma la ciudad en un escenario de luz, tradición y alegría compartida.

Este viernes 21 de noviembre, a las 19 horas, la Avenida de la Constitución será el epicentro de la celebración con el encendido del gran árbol de Navidad y de todas las luces que iluminarán cada rincón de la ciudad.

Una cita que marca oficialmente el inicio de una de las épocas más mágicas para los alicantinos y visitantes.

Pero la magia no se detiene ahí. El monumental Belén del Ayuntamiento, reconocido como el más alto del mundo, estará en pleno montaje del 17 al 20 de noviembre para su inauguración el domingo 23, también a las 19 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Será, sin duda, otro de los momentos más esperados del calendario festivo de fin de año.

Por otro lado, la tradicional Feria de atracciones de Navidad abrirá sus puertas el viernes 28 de noviembre a las 18 horas en el recinto ferial de Rabassa, coincidiendo con el Black Friday, y permanecerá abierta hasta el 18 de enero.

Atracciones, luces, música y dulces típicos harán las delicias de grandes y pequeños durante casi dos meses.

Los más pequeños también tendrán su espacio especial en la Casita de San Nicolás, que estará disponible del 1 al 24 de diciembre en la Plaza Séneca, lugar en el que podrán encontrarse con Papá Noel.

Se requerirá reserva previa, garantizando así una experiencia mágica y segura para todos los niños que quieran entregar su carta en persona.

Y como broche de oro, la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá Alicante el 5 de enero a partir de las 19 horas.

El desfile comenzará en la Avenida de la Estación y pasará por la Plaza de los Luceros, Avenida Alfonso el Sabio, Rambla Méndez Núñez y Plaza del Ayuntamiento, llenando de ilusión las calles en la noche más esperada del año.

Alicante se prepara así para vivir una Navidad llena de luz, tradición y momentos inolvidables que promete despertar la sonrisa de toda la ciudad.