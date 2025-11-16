Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la gastronomía alicantina vuelve a ocupar un lugar destacado en las mesas españolas. Más allá de sus reconocidos arroces y mariscos, Alicante destaca especialmente durante las fiestas por sus dulces tradicionales.

Y es que, en un pequeño pueblo de la provincia, se elaboran los turrones y mazapanes que alimentan a toda España en estas fechas.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos querido plantearle a la inteligencia artificial del momento, 'ChatGPT', una pregunta muy obvia: ¿Cuál es el pueblo alicantino con la mejor gastronomía navideña? La respuesta no nos ha sorprendido:

La cuna del turrón

Jijona es mundialmente conocida por el turrón, y no cualquier turrón, sino el auténtico turrón de Jijona, blando, dulce y capaz de derretirse en la boca. Este producto se ha convertido en un símbolo de las navidades españolas, pero la gastronomía navideña de la localidad va mucho más allá del turrón.

El propio ChatGPT subraya que en Jijona se elaboran todo tipo de turrones: blando (Jijona), duro (Alicante) y variantes con chocolate, frutas o frutos secos.

Además, destacan los mazapanes, elaborados con almendra, azúcar y huevo, perfectos para acompañar un café tras la cena de Nochebuena.

"Lo que hace único a Jijona es la combinación de tradición y sabor auténtico en cada producto", explica la IA, recordando que los hornos y talleres locales mantienen recetas centenarias que difícilmente se encuentran en otros lugares.

Más allá de los turrones

Pero Jijona no se limita al turrón y al mazapán. La localidad ofrece también polvorones, neules y galletas especiadas, además de licores artesanos y chocolates, completando una oferta navideña que combina tradición y creatividad.

ChatGPT enfatiza que, si bien otros pueblos alicantinos tienen platos navideños deliciosos, -como las cocas de llanda de Alcoy o los arroces festivos de la Marina Alta-, ninguno ha alcanzado la fama mundial de Jijona en dulces navideños.

Para muchos, eso convierte a este pueblo en sinónimo de Navidad, no solo en Alicante, sino en toda España.

La feria más dulce

La gastronomía de Jijona se celebra además con la Feria de Navidad, que este año se desarrollará del 4 al 8 de diciembre de 2025.

La feria nació hace 16 años con el objetivo de reforzar la imagen de Jijona como "la auténtica ciudad del turrón" y se ha consolidado como uno de los mayores escaparates de productos navideños de España.

En sus calles, los visitantes encontrarán turrones, chocolates y dulces típicos elaborados por fabricantes locales, junto con helados, productos artesanales, decoración y regalos.

Además, cada edición incluye catas, visitas guiadas a fábricas de turrón, demostraciones gastronómicas, pasacalles y talleres infantiles, convirtiendo la feria en una experiencia multisensorial para toda la familia.

"La Feria de Navidad no solo celebra la tradición, también muestra la creatividad de los productores jijonencos", apunta ChatGPT.

"Cada año, el público descubre reinterpretaciones de los clásicos sabores navideños que hacen que visitar Jijona sea mucho más que comer: es vivir la Navidad".

Un pueblo con historia y sabor

Jijona no solo destaca por su gastronomía. La localidad ofrece museos del turrón, tiendas tradicionales y talleres abiertos al público, donde los visitantes pueden conocer de cerca el proceso de elaboración de los dulces.

Este encanto convierte a la gastronomía en una experiencia completa, que combina sabor, historia y prestigio.

Con motivo del Día Mundial del Turrón, que se celebra el 7 de noviembre, Jijona se convierte en el punto de encuentro perfecto donde tradición, gastronomía y cultura se funden en una experiencia única.

En resumen, concluye la IA: Jijona puede considerarse el pueblo alicantino con la mejor gastronomía navideña, no solo por la calidad de sus productos, sino también por la historia y el prestigio que los acompañan.

Y, como bromea ChatGPT, "si hay un lugar donde la Navidad sabe mejor, ese es, sin duda, Jijona".