Vecinos de Alcoy impulsan la primera 'Comboixà' en el Western de El Campello: "Queremos repetir en 2026"

Hubo un tiempo en que todos los niños soñaban con cabalgar hacia el atardecer, sombrero en mano y revólver de juguete en la cartuchera.

Las películas de vaqueros, que llenaban las tardes de cine y televisión de generaciones anteriores, despertaban en muchos la ilusión de ser el héroe del Lejano Oeste.

Ese imaginario, que parecía perdido entre el polvo de las cintas del subgénero cinematográfico del 'spaghetti western', ha vuelto a cobrar vida gracias a un grupo de vecinos de Alcoy.

La primera gran Comboixà

El próximo 22 y 23 de noviembre, un grupo de amigos de Alcoy se adentrará en una auténtica aventura de película en el poblado Fun West de El Campello, un escenario de 250.000 metros cuadrados construido en 1985 que reproduce fielmente un pueblo del Oeste americano.

La iniciativa, bautizada como la primera gran 'Comboixà' alcoyana, promete un fin de semana de rodaje, diversión y mucho polvo del desierto.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Jordi Linares, impulsor del proyecto, quien confirma que el evento "sumergirá a un grupo de amigos en una aventura del spaghetti western".

Vistas generales de el poblado del Oeste de El Campello.

Explica que el término comboixà "es el nombre que se ha dado tradicionalmente en el interior de l’Alcoià y el Comtat a las películas de vaqueros".

Para Linares, la verdadera noticia no es solo la grabación, sino el propio escenario elegido: "Toda la vida aquí de pequeños hemos soñado en ir al poblado de vaqueros del Campello".

El Fun West sigue operativo y se alquila actualmente para rodajes y eventos. "Teníamos pensado viajar a otro poblado de España, cuando nos dimos cuenta de que este seguía abierto", explica.

El equipo ha reservado el recinto para un fin de semana completo con un propósito claro: grabar una serie corta ambientada en el Oeste. "Queremos grabar entre 15 y 20 reels", adelanta Linares.

Las piezas durarán entre uno y dos minutos, con un estilo muy particular: en blanco y negro y en cinemudo.

Asaltos, duelos y caballería

Durante la Comboixà se grabarán escenas clásicas del género: un asalto a un banco, una pelea en la cantina, un ataque de indios y la inevitable aparición del Séptimo de Caballería saliendo del fuerte.

El poblado cuenta con todos los elementos necesarios: un banco, un fuerte y una zona de tipis para los indios.

Aunque el proyecto nació "entre amigos", el rodaje tendrá un enfoque semiprofesional. Para ello contarán con la dirección técnica de Copernico García, a quien Linares define como "una bestia" y recuerda que "ha colaborado con A3 Media, Discovery Channel".

En total participarán entre 15 y 20 personas, todas caracterizadas de época. "De momento queremos hacerlo entre amigos, aunque si hay alguien interesado puede preguntarnos a través del Instagram de '@alcoyanosxmundo'".

Una visión de futuro

Pese a que esta primera edición se plantea como una prueba piloto, Jordi Linares tiene ambiciones más grandes: “Queremos crear algo parecido a la Alquería Blanca versión western”.

Si la iniciativa tiene buena acogida, el grupo se plantea abrir la convocatoria a más participantes el próximo año.

Más allá del rodaje, la Comboixà tiene un objetivo claro: dar visibilidad al Fun West de El Campello, un lugar que muchos creían cerrado.

El sábado 22 de noviembre será la jornada principal, con grabaciones dirigidas por el "afamado director Francis Ford Copérnico" y la cineasta Triana, mientras que el domingo se reservará para escenas más improvisadas "con nuestros propios medios".