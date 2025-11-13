Concha Velasco, Anne Igartiburu y Paula Vázquez, entre las Mejores Calzadas de España desde el año 2000

La ciudad de Elda, corazón de la industria zapatera, vuelve a vestirse de gala para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos: la elección de la Mujer Mejor Calzada de España.

Este reconocimiento, que pone en valor la calidad, el diseño y la artesanía del calzado nacional, cobra cada año especial relevancia en una localidad cuya tradición zapatera ha cruzado fronteras.

En 2025, el galardón recae en una de las figuras más queridas y versátiles de la televisión española: Paula Vázquez.

Un premio con historia

El Premio a la Mujer Mejor Calzada de España nació en el año 2000 como una iniciativa para promocionar el calzado femenino de alta calidad fabricado en España.

Su creación fue fruto de los encuentros entre el cineasta Luis García Berlanga y el fundador del Museo del Calzado, José María Amat Amer, quienes compartían la visión de destacar el valor cultural y artesanal de esta industria.

Este nombramiento honorífico distingue cada año a una mujer de reconocido prestigio social y mediático que actúa como embajadora del zapato español, promoviendo su excelencia durante doce meses.

La gala, celebrada en el Museo del Calzado de Elda, congrega a personalidades, empresarios y medios de comunicación. En ella, la premiada recibe el trofeo y el alfiler con el símbolo del Zapato Alado, emblema del compromiso de "hacer volar" a la industria y ensalzar el talento de los artesanos.

Además, las firmas colaboradoras diseñan para la homenajeada exclusivos pares de zapatos hechos a medida, que se le entregan durante la ceremonia.

De Concha Velasco a Paula Vázquez

A lo largo de sus veinticinco ediciones, el premio ha reconocido a mujeres icónicas del panorama español. Concha Velasco, galardonada en el año 2000, fue la primera en recibir el título, sumándose después nombres como Ana Rosa Quintana, Anne Igartiburu, Lydia Lozano, Paz Vega, Nuria Roca, Marta Sánchez, Marta Hazas, Vanesa Romero, Laura Sánchez, Nieves Álvarez, Ona Carbonell, Teresa Campos, Terelu Campos, Marta Robles o Carmen Cervera, entre otras.

Todas ellas han contribuido a dar visibilidad al buen hacer de los zapateros de Elda, fusionando moda, arte y oficio.

Mejor calzada 2025

Nacida en Ferrol en 1974, Paula Vázquez inició su trayectoria profesional como modelo antes de dar el salto a la televisión con solo 17 años en el programa Jeans, News and Rock & Roll de Antena 3.

Su desparpajo y cercanía la llevaron pronto al mítico 'Un, dos, tres… responda otra vez', y desde entonces su carrera ha sido imparable.

Ha presentado programas de éxito como No te olvides el cepillo de dientes, Inocente, inocente, Fama, ¡a bailar! o Pekín Express.

Reconocida con galardones como la Antena de Oro, el Micrófono de Oro o el Premio Elle a la Mejor Comunicadora, Vázquez se ha consolidado como un referente de la televisión en España.

En 2025, ha vuelto a TVE para presentar Bake Off: Famosos al horno y el Benidorm Fest, confirmando su vigencia y capacidad de adaptación.

Una visita "de cuento"

La presentadora ha llegado este miércoles a Elda para participar en los actos conmemorativos de su nombramiento. La jornada ha comenzado en el Ayuntamiento, donde Paula ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad.

"Me siento muy privilegiada y honrada por este reconocimiento. Sobre todo, muy envidiada por mis compañeras por poder estar aquí y visitar algunas fábricas", bromeaba entre risas.

Después, ha visitado la fábrica de Magrit, que le ha hecho entrega de un par de zapatos exclusivos.

"El zapato es algo muy importante para las mujeres y quiero poner en valor la labor de Elda. Tengo un compromiso absoluto de presumir de sus artesanos y de su talento", ha afirmado.

En el Museo del Calzado, Vázquez ha recibido los pares diseñados por las marcas colaboradoras y ha donado un par personal de los años 90, de la firma eldense Pura López.

"Pura López ya no existe, pero elegirlos hoy me ha parecido una bonita forma de hilar mi historia con la vuestra", ha dicho emocionada. "Esto es como un cuento para mí", añadía mientras firmaba en el libro del museo.

La jornada ha culminado con el descubrimiento de la placa con su nombre en el Bulevar de la Mejor Calzada, en la Calle Dahellos, y con la Gala Mejor Calzada en el Teatro Castelar.

Allí, Paula Vázquez ha recibido oficialmente el trofeo y el alfiler con el Zapato Alado, símbolo de elegancia, compromiso y orgullo por el calzado hecho en Elda.