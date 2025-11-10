Zara tiene las botas más elegantes y cómodas para el invierno: son de estilo 'cowboy' y cuestan 49,95 euros

Zara vuelve a dar en el clavo con una de esas prendas que se convierten en fondo de armario nada más verlas.

Se trata de unas botas planas de estilo cowboy que combinan a la perfección elegancia, comodidad y un precio imbatible: 49,95 euros.

Con un diseño clásico en color negro, caña alta y acabado en punta, son el calzado ideal para afrontar el invierno con estilo sin renunciar al confort.

Llega el frío a Alicante

Lo mejor del otoño es ese cambio de temperatura que invita a sacar del armario las prendas de abrigo. En Alicante, el calor veraniego empieza a dar una tregua, y ya apetece ponerse botas y chaquetas.

Es una época que muchos disfrutan no solo por el clima, sino también por la oportunidad de renovar el vestuario. Y si además se puede hacer con prendas asequibles y de tendencia, mucho mejor.

Antes de Navidad y de las esperadas Rebajas de enero, encontrar opciones económicas como las que propone Zara es todo un acierto.

Botas cowboy Zara

Las botas 'cowboy' más versátiles

Estas botas planas cowboy de Zara destacan por su diseño minimalista con un toque occidental muy sutil. Están confeccionadas en un material de efecto piel (100 % poliuretano) con detalles de pespunte en el cuerpo que aportan un aire artesanal.

Su tacón bajo en bloque, de 3,5 cm, las hace muy cómodas para el día a día, mientras que el calce fácil mediante sistema pull on las convierte en una opción práctica y funcional.

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, son una apuesta segura para quienes buscan un calzado que combine con todo.

Un básico

Este modelo es de esos que se adaptan a cualquier ocasión. Puedes llevarlas con unos vaqueros y una camisa blanca para un look casual, o combinarlas con un vestido fluido y abrigo largo para un toque más sofisticado.

También funcionan de maravilla con faldas midi, leggins o incluso con un conjunto de punto.

En definitiva, unas botas que encajan igual de bien en un paseo por la ciudad que en una escapada de fin de semana.

Las botas ya están disponibles tanto en la página web de Zara como en sus tiendas físicas. En la ciudad de Alicante puedes encontrarlas en la tienda de la avenida Maisonnave y en el centro comercial Plaza Mar 2. Si te encuentras por la zona de Elche, también están disponibles en el centro comercial L’Aljub.