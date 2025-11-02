El pueblo de Alicante que ha conquistado el paladar de Carlos Herrera: alta cocina con vistas al mar

El municipio de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, se ha ganado un hueco en el exigente paladar de Carlos Herrera.

El presentador de Herrera en Cope ha confesado que uno de sus restaurantes favoritos es Llum, un espacio gastronómico junto a la playa de la Almadrava, donde la alta cocina mediterránea se sirve con vistas directas al mar.

Cada vez son más los famosos e influencers que eligen la Costa Blanca como destino para sus vacaciones o escapadas.

Famosos en Alicante

Pablo Motos disfruta de su residencia en Jávea y Pedro Piqueras, uno de los últimos en mudarse a la terreta, ha declarado públicamente su amor por Altea.

Ahora ha sido Carlos Herrera quien ha querido poner el foco en otro rincón alicantino, ensalzando la cocina de Els Poblets en Dénia.

El comunicador andaluz, reconocido por sus recomendaciones gastronómicas, ha mostrado en redes sociales su predilección por Llum, un restaurante que define como parada imprescindible en sus visitas a la zona.

Terraza de LLUM Instagram

Su debilidad por Llum

Ubicado en primera línea de la playa de la Almadrava, Llum combina la serenidad de Els Poblets con la proximidad de la cosmopolita Dénia.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL en otro artículo, el restaurante, liderado por Luz Ferrer, -a quien Herrera se refiere cariñosamente como "mi amiga"-, se ha consolidado como un referente de la cocina mediterránea con un enfoque innovador.

El presentador no ha dudado en elogiar las elaboraciones de su carta. Entre ellas,unas bravas que calificó de "originalísimas" por su sabor y presentación, y los arroces, que describió como "perfectos".

Desde el propio establecimiento lo resumen así en su página web: "Llum nace con el propósito de ofrecer algo diferente en la costa de la Almadrava".

Se trata de un lugar donde la estancia, degustando una cuidada oferta gastronómica o tomando algo mientras disfrutamos de nuestra música y actuaciones, "en un entorno único con vistas al mar, sea absolutamente única", explican.

La carta de arroces

La oferta de arroces de Llum es uno de los grandes atractivos del restaurante. Entre las propuestas que más sorprenden a los visitantes se encuentran la paella valenciana, la paella de marisco, la paella con gambas, sepia y cangrejo azul o el arroz negro.

También destacan opciones como el arroz meloso de gamba y sepia, el arroz de bacalao, pulpo y coliflor o la caldereta especial de bogavante azul nacional.

No falta la fideuá tradicional ni su versión más creativa, la fideuá de rabo de toro y boletus, que redondean una carta que combina tradición y modernidad.

Un rincón con encanto

Más allá de su gastronomía, Els Poblets es un municipio que sorprende por su patrimonio y su paisaje.

Según indican desde Turismo de la Comunitat Valenciana, esta localidad de origen árabe nació de la unión de tres alquerías (Setla, Mirarosa y Miraflor), y hoy conserva un rico legado histórico.

Uno de los testimonios más valiosos es el yacimiento romano de l’Almadrava, donde se han hallado restos de un taller de alfarería, una casa señorial y ánforas utilizadas para almacenar alimentos.

También destaca la torre de vigilancia de Mirarosa, del siglo XV, y templos como la Iglesia de Sant Josep o la Parroquia del Salvador, con un retablo digno de visita.

El municipio se asienta junto al río Girona, lo que ha favorecido su tradición agrícola y un paisaje de gran belleza.

Su costa la completa la playa de la Almadrava, un arenal tranquilo de un kilómetro de longitud donde aún se respira la esencia marinera.

Els Poblets se consolida así como un destino donde la historia, la naturaleza y la alta cocina se dan la mano.

Y donde Carlos Herrera, uno de los grandes embajadores gastronómicos del país, ha encontrado su lugar predilecto frente al Mediterráneo.