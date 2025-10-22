La vecina de Alicante a la que destrozaron su puerta por error recupera la normalidad 4 meses después: "He vivido con miedo"

Estado de la puerta antes y después, y una imagen de la alicantina afectada.

Han pasado cuatro meses desde que la Policía Nacional tiró abajo por error la puerta del domicilio de Noelia Tarí, una vecina del barrio de La Florida (Alicante), quien tiene una orden de alejamiento en vigor contra su expareja.

Este octubre, por fin, le han instalado la nueva puerta. Pero Noelia asegura que el calvario no ha terminado. Ha perdido su trabajo, sufre secuelas psicológicas y prepara una demanda contra la Administración por los daños morales sufridos.

"No quiero dinero, quiero justicia. Me han tratado fatal y he tenido que vivir cuatro meses con miedo y ansiedad", lamenta.

Buscaban a un delincuente

La madrugada del 18 de junio, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en su vivienda buscando a un sospechoso de violencia de género. Sin embargo, actuaban en la casa equivocada.

Según el relato de Noelia, una vecina con la que mantiene un conflicto vecinal fue quien indicó erróneamente a los agentes que el agresor estaba en su piso, lo que derivó en el derribo de su puerta.

El error dejó a Noelia, -protegida por una orden de alejamiento en vigor contra su expareja, un hombre de origen peruano condenado en 2023-, en una situación de desprotección total.

Durante meses ha tenido que vivir sola en la vivienda con la puerta apuntalada con tablones y un cerrojo improvisado. La Policía Local, que debía hacer el seguimiento de su caso, "nunca se presentó a ver cómo estaba ni a comprobar la puerta".

Aunque afirma que hace unos días sí que recibió noticias de la UFAM de la Policía Nacional, "posiblemente tras ver la carta de Sumar".

El caso llega al Congreso

El suceso llegó hasta el Congreso de los Diputados gracias a una iniciativa del grupo parlamentario Sumar, que registró el 18 de septiembre una pregunta dirigida al Ministerio del Interior.

El diputado Txema Guijarro pidió explicaciones sobre la falta de respuesta institucional y la ausencia de medidas de protección hacia una mujer víctima de violencia machista tras un error policial.

En su respuesta oficial, el Gobierno reconoce que la entrada se produjo "por una equivocación intencionada de una persona vinculada al agresor" y que el domicilio "resultó estar vacío".

Además, sostiene que la víctima "en ningún momento vio aumentada su situación de riesgo", ya que, según Interior, la UFAM mantuvo un control personalizado acorde al protocolo de protección.

"Dicen que la casa estaba vacía, pero lo que ocurre es que esa noche yo no estaba durmiendo en ella", señala indignada.

Tardanza y coste

La instalación de la nueva puerta no llegó hasta mediados de octubre. "La tuvieron que hacer a medida, y en agosto las fábricas estaban cerradas", explica.

El Consorcio de Compensación de Seguros le abonó finalmente la factura de 1.700 euros el 30 de agosto, dos meses después del suceso. "Me hicieron el pago íntegro justo el día después de salir en la televisión", afirma.

El proceso, sin embargo, le ha dejado profundas secuelas. "He estado cuatro meses con miedo, sin dormir bien, y encima he perdido mi trabajo", confiesa.

Acciones legales

Cansada de lo que considera un “funcionamiento anómalo” de la Administración, Noelia anunciará una demanda por daños morales y perjuicios. El procedimiento incluirá los gastos psicológicos, la instalación de la alarma de seguridad y el sufrimiento derivado de haber permanecido cuatro meses sin una puerta adecuada.

También denunciará la tardanza del Consorcio y la falta de apoyo institucional. "Me siento abandonada. Nadie me pidió perdón, ni vino a ver cómo estaba", aseguró en una primera entrevista con EL ESPAÑOL.