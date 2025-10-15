Benjamín Climent, experto en adicciones, sobre los peligros de la droga Alfa: "Los síndromes de abstinencia son importantes"

Un joven se lanzó al vacío desde un edificio en Valencia y la investigación apunta a que podría haber consumido una nueva droga conocida como 'Alfa'. La sustancia, que ya ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias, se caracteriza por su potente efecto estimulante, su rápida capacidad adictiva y sus devastadores síntomas de abstinencia.

El caso ha reabierto el debate sobre el impacto de las nuevas drogas sintéticas, muchas de ellas de fácil acceso y venta a través de internet bajo nombres comerciales inocentes. Entre ellas destaca la alfa-pirrolidinovalerofenona (ALFA-PVP), también conocida como Flakka o Alfa, cuyo consumo se ha detectado en varias comunidades españolas.

Desde la cadena autonómica À Punt, el médico internista Benjamín Climent, especialista en adicciones del Hospital General de Valencia, ha advertido sobre los peligros de esta sustancia y los graves cuadros clínicos que está provocando en los hospitales.

Alfa gana terreno en Europa

Climent explica que el consumo de esta droga "está generando graves problemas tóxicos en España y Europa". Se trata, añade, de un psicoestimulante perteneciente a la familia de las catinonas, con potentes efectos sobre el sistema nervioso.

Según el especialista, la toxicidad de la Alfa supera a la de drogas como la cocaína o las anfetaminas. "Es buscada por su capacidad de generar una estimulación intensísima", afirma. "La potencia estimulante de la Alfa es mucho mayor que la que se consigue con la cocaína o las amfetaminas".

Además, su fácil acceso y bajo coste han contribuido a su expansión, sobre todo entre consumidores que buscan un efecto eufórico y energético. "Es una droga de fácil acceso y no excesivamente costosa. Su uso principal es recreativo y estimulante", apunta Climent.

Intoxicaciones graves

El médico advierte de que el avance de esta sustancia es "negativo desde el punto de vista sanitario" y cada vez se observan más complicaciones agudas y crónicas. En el hospital, los casos de intoxicaciones severas y episodios psicóticos se han vuelto frecuentes.

"Puede provocar brotes psicóticos agudos en personas sin antecedentes psiquiátricos que pueden llevar a consecuencias catastróficas como hemos visto", alerta Climent. En algunos casos, los pacientes acaban ingresados en la UCI debido a las complicaciones respiratorias que genera la droga cuando se consume fumada.

"Si se consume fumada puede ocasionar importantes broncoespasmos con insuficiencia respiratoria aguda", detalla. “Muchos pacientes acaban necesitando ventilación mecánica en la UCI”.

Cuando la sustancia se administra por vía intravenosa, los efectos pueden ser todavía más graves. "Provoca necrosis cutáneas y riesgos de infección, ya que causa una alta liberación de adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina", explica el médico. Todo ello repercute directamente en la circulación sanguínea, el corazón y el sistema nervioso central.

Uso recreativo

El experto señala que el consumo de Alfa se ha extendido también en contextos de uso sexual recreativo, conocido como chemsex. "En ese contexto se está observando un aumento en la transmisión de enfermedades sexuales, especialmente aquellas para las que no existen medidas preventivas", advierte.

La combinación de estimulación extrema, desinhibición y comportamiento compulsivo aumenta notablemente el riesgo de contagios y situaciones de emergencia médica.

Síndromes de abstinencia

Climent subraya que esta droga "genera dependencia, es un trastorno adictivo". El problema, explica, es que el efecto euforizante “es muy intenso, pero de corta duración”, lo que empuja a los consumidores a repetir dosis con rapidez.

Esto provoca síndromes de abstinencia intensos y de difícil manejo clínico. "Son síntomas muy complicados de manejar porque se desarrollan enseguida y no los soportan", afirma. “Eso hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento”.

El médico relata casos extremos atendidos en el hospital: "Hemos tenido pacientes ingresados en la UCI por complicaciones por alfa-pirovalerona y, nada más salir y llegar a la sala, marcharse del hospital con alta voluntaria".

El especialista reconoce que el tratamiento de estos casos es muy complejo. "No tenemos antídotos ni tratamientos estandarizados para este tipo de trastorno adictivo", concluye.

Bajo control internacional

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas advierte que la ALFA-PVP puede causar intoxicaciones agudas e incluso la muerte. Se presenta en polvo blanco o marrón, cápsulas o incluso gominolas de colores, y en ocasiones se vende como si fuera éxtasis o ketamina.

El Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) ha identificado su presencia en varias comunidades, entre ellas la Comunitat Valenciana, y la Unión Europea la ha relacionado con más de un centenar de muertes entre 2012 y 2015.

Desde 2016, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas incluye la ALFA-PVP en la lista de sustancias fiscalizadas, lo que implica su comercio ilegal en todo el mundo.

Mientras tanto, los expertos advierten de que el auge de la Alfa es un recordatorio de que las drogas sintéticas de diseño siguen evolucionando más rápido que las estrategias de prevención. Y su consumo, como demuestran los últimos casos, puede tener consecuencias irreversibles.