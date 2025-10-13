Cómo acceder a los viajes del Imserso 2025: guía completa para jubilados y pensionistas

El pasado lunes arrancó la comercialización de los viajes del Imserso para latemporada 2025-2026, en varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana.

Se trata de una iniciativa que combina ocio, cultura y bienestar, y que, según explican desde el Imserso, también contribuye a prevenir la soledad no deseada y a fomentar un envejecimiento activo y saludable.

En esta guía te explicamos de manera sencilla el objeto del programa, los requisitos que debes cumplir, los precios, los plazos de solicitud y cómo presentar tu petición. Aunque para esta temporada ya llega tarde, tendrás toda la información para estar preparado y no perderte la próxima convocatoria.

En qué consiste

El Imserso desarrolla este programa como un servicio complementario de la Seguridad Social, con el objetivo de ofrecer a las personas mayores la oportunidad de realizar actividades culturales y recreativas.

Según explican desde el Instituto, estas experiencias no solo mejoran la salud y la calidad de vida de los participantes, sino que también actúan en la prevención de la dependencia.

Además, el programa tiene un impacto económico importante: ayuda a reducir la estacionalidad del turismo y mantiene el empleo en hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios relacionados, especialmente durante la temporada baja.

Quién puede participar

Pueden apuntarse al programa las personas residentes en España que cumplan alguno de estos requisitos: ser pensionista de jubilación o viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos o beneficiario de prestaciones con 60 años o más, o asegurado del sistema de Seguridad Social con 65 años o más.

También pueden participar los españoles residentes en el extranjero y los emigrantes retornados, siempre que cumplan los criterios anteriores.

Los participantes pueden viajar acompañados por su cónyuge, pareja de hecho o hijos con discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que compartan habitación o abonen el suplemento correspondiente.

Eso sí, salvo los hijos, todos los acompañantes deben valerse por sí mismos en las actividades básicas de la vida diaria, y se acredita el cumplimiento de los requisitos mediante declaración responsable.

Para la Zona Costera Peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana), el precio de estancias de 10 días (9 noches) sin transporte es de 270,39 € de noviembre a abril y 370,39 € en temporada alta.

Solicitudes y plazos

Para presentar la solicitud, se debe usar el modelo que figura como anexo II de la resolución de convocatoria, disponible prioritariamente por medios electrónicos en la sede del Imserso.

También se puede entregar en registros oficiales, oficinas autorizadas o enviarlo por correo a Madrid. Los residentes en países europeos como Alemania, Francia o Portugal pueden tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El plazo de presentación para esta temporada era del 1 al 23 de julio de 2025, así que si no lograste apuntarte, toca esperar a la próxima convocatoria y estar atento a los canales oficiales del Imserso.

Las personas ya acreditadas en temporadas anteriores no necesitan volver a solicitar plaza a menos que quieran cambiar datos personales o preferencias de destino.