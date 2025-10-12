La ruta de senderismo que tienes que hacer este otoño en Alicante: el paraíso de los amantes de la naturaleza
Cuando las montañas se tiñen de ocres y el aire fresco vuelve, este rincón se convierte en el mayor espectáculo para quienes buscan desconexión.
El calor del verano ya se ha ido y ya empieza una de las mejores épocas del año para los amantes de la naturaleza.
En este sentido, la provincia de Alicante alberga lugares con mucho encanto y perfecto para irse de rutas durante el fin de semana.
Concretamente, si hay un lugar capaz de cautivar a cualquier amante de la naturaleza en Alicante, es el Barranc de l’Infern.
En otoño, cuando las montañas se tiñen de ocres y el aire fresco invita a caminar despacio, este rincón se convierte en el mayor espectáculo para quienes buscan desconexión y aventura en estado puro.
La provincia alicantina, diversa y sorprendente, regala rutas donde el silencio de la sierra se mezcla con la historia y la vida rural de sus pueblos, pero es aquí donde la experiencia cobra una dimensión épica.
Un sendero precioso
El Barranc de l’Infern, conocido como la "catedral del senderismo", es una ruta circular de unos 14 km que comienza y termina en la Vall de Laguar.
El camino serpentea por barrancos profundos, pasa entre aldeas que parecen detenidas en el tiempo y atraviesa cientos de escalones de piedra tallados por los antiguos habitantes moriscos.
A cada paso, los paisajes de la Marina Alta sorprenden con su autenticidad: fuentes ocultas, bosques de castaños y bancales cultivados que recuerdan el valor de la tradición agrícola.
En otoño, la luz y el contraste de colores hacen del recorrido una experiencia para los sentidos.
Naturaleza en estado puro
El sendero, exigente en algunos tramos (cerca de 800 metros de desnivel y 6.800 peldaños), no es solo un reto físico, sino la puerta de entrada a la belleza salvaje de Alicante.
Cada subida ofrece vistas que cortan la respiración, mientras que los descensos se convierten en encuentros íntimos con el corazón de la sierra.
La fauna y la flora local acompañan en silencio, y el eco del agua en los cañones recuerda que el Barranc de l’Infern es también refugio y vida.
Es una ruta para quienes desean sentir la naturaleza desde dentro, admirar y respetar su fuerza imparable.
Para todos los estilos
La ruta no es la única joya otoñal alicantina, pero sí la más legendaria; y para quienes prefieren opciones más suaves, en la provincia esperan rutas como la Font Roja, el paseo ecológico de Calp a Benissa o los itinerarios guiados en Alicante ciudad.
Los senderos más urbanos, como los organizados por “Senderos de Otoño”, permiten descubrir los parques y árboles singulares del casco histórico y el entorno de La Ereta, perfectos para compartir y aprender en grupo.
Consejos finales
Antes de calzarse las botas, conviene comprobar la previsión meteorológica y apostar por el sentido común: el otoño en Alicante puede traer cambios de tiempo; llevar agua, fruta y móvil es esencial.
El Barranc de l’Infern no solo es un reto personal, sino una invitación a reconectar con la tierra y la historia.
Allí, entre montañas y fuentes, se esconde el paraíso de los amantes de la naturaleza, mucho más cerca de lo que parece.
Este otoño, Alicante espera con los brazos abiertos y la promesa de paisajes inolvidables. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en uno de los lugares más genuinos de la provincia, donde el senderismo es arte y aventura, y cada paso cuenta una historia que solo la naturaleza sabe relatar.