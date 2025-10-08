El pulmón natural más bonito de Alicante para salir a recoger setas este otoño sin alejarse de la ciudad

El otoño, acompañado de sus primeras lluvias, transforma los bosques en el lugar perfecto para salir a buscar setas. En la provincia de Alicante, el Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó i Serra del Sit destaca como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, practicar senderismo y saborear la gastronomía local

Situado en el interior de la provincia, este complejo sistema montañoso incluye la sierra del Maigmó, el Sit, l’Argüenya, la sierra de Castalla, la del Frare y la del Caballo.

Su cumbre más emblemática, el Maigmó, alcanza los 1.296 metros de altitud y domina un núcleo natural clave para la biodiversidad de flora y fauna mediterránea.

Senderismo y naturaleza en Tibi

"Es uno de los principales núcleos forestales de la Comunitat Valenciana y mantiene un extenso pinar en excelente estado de conservación", señala Turismo de la Comunitat Valenciana.

La combinación de montañas y proximidad al mar permite disfrutar de vistas panorámicas únicas, como el Balcón de Alicante o la Penya del Sit, desde donde se alcanza a ver la franja costera desde Benidorm hasta Torrevieja.

Junto al Paisaje Protegido, el municipio de Tibi ofrece un complemento perfecto a la escapada otoñal.

Paisaje protegido de la sierra del Maigmó. GVA

Sus rutas de senderismo permiten recorrer la Sierra del Maigmó hasta el pico del Maigmó o l’Aljub, y descubrir paisajes sorprendentes como el Pantano de Tibi o el Castillo de Tibi, fortaleza árabe del siglo X sobre la roca.

Los visitantes también pueden disfrutar de los tranquilos parques y jardines del pueblo, probar el agua de sus fuentes o coincidir con sus fiestas tradicionales, como las de invierno con danzas de reinado moro y cristiano o las patronales de julio y enero.

De la montaña al plato

Además de la ruta de senderismo y la recolección de setas, la gastronomía local ofrece un motivo más para visitar la zona.

En la tradición culinaria de la montaña alicantina destacan platos con setas, entre ellos el gazpacho Tibero, un guiso energético que combina carne de conejo y perdiz, setas, pan sin levadura y hierbas aromáticas.

Para preparar este plato, se sofríen los trozos de conejo y perdiz con laurel, ajo, tomate y pimiento, se añade agua caliente y se cuece la mezcla. A continuación, se incorpora la torta gazpachera con infusión de tomillo y finalmente las setas, cocinando hasta que la carne esté tierna.

El resultado es un plato aromático y reconfortante, perfecto para reponer fuerzas después de una jornada en el bosque.

La localidad de Tibi y la sierra de fondo GVA

Recoger setas en Alicante

El otoño convierte al Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó i Serra del Sit en un verdadero paraíso para los amantes de las setas y de la naturaleza.

La combinación de rutas de senderismo, patrimonio cultural y gastronomía local convierte a este enclave en una opción accesible y completa sin alejarse demasiado de la ciudad de Alicante.

Además del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó i Serra del Sit, Alicante cuenta con otros rincones perfectos para la recolección de setas.

Las sierras de Mariola y Aitana, con sus densos pinares y robledales, ofrecen rutas ideales para los aficionados, mientras que espacios como la Font Roja en Alcoy permiten combinar la búsqueda de setas con agradables paseos en familia.

Cada uno de estos enclaves ofrece un entorno natural único, donde los amantes de la micología pueden disfrutar de la riqueza del otoño en la provincia de Alicante.