Este es el pueblo más pobre de Alicante: tiene 1.132 habitantes y está a media hora de la ciudad

Hondón de los Frailes es el municipio con menor renta de la provincia de Alicante. Sus vecinos tienen unos ingresos medios de 18.806 euros al año, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

Se trata de una pequeña localidad situada a unos 38 minutos en coche de la capital alicantina, con poco más de mil habitantes.

Las cifras confirman que la desigualdad económica dentro de la provincia es notable. Mientras que hay pueblos con niveles de renta muy elevados, otros apenas superan los 18.000 euros de media anual.

Hace unos días la Agencia Tributaria publicó los datos de rentas por municipios, desvelando qué localidades se encuentran en la parte más alta y más baja de la tabla.

Desde EL ESPAÑOL ya adelantamos que Aigües es la localidad más rica, con 60.000 euros anuales, frente a Hondón de los Frailes, que ocupa el extremo opuesto.

Agricultura y construcción

La tradición agrícola marca la historia de Hondón de los Frailes. Durante décadas, sus tierras se han dedicado a la uva de mesa con Denominación de Origen Vinalopó, uva de vino, almendros y olivos.

Buena parte de estos productos se comercializan a través de la Cooperativa de Vino “Virgen de la Salud”. Aunque en sus inicios predominó el secano, desde los años sesenta la agricultura de regadío comenzó a ganar peso en la economía local.

A menor escala, también han tenido presencia las industrias del mármol y el calzado. Sin embargo, en los últimos años es el sector de la construcción el que se ha convertido en motor económico del municipio.

Este crecimiento ha propiciado, además, el desarrollo del sector servicios, con una oferta hostelera vinculada tanto a la gastronomía tradicional como a la influencia cultural de los vecinos europeos que residen en la zona.

Los municipios con menor renta

La lista de pueblos con rentas más bajas en la provincia la encabeza Hondón de los Frailes, con 18.806 euros de media. Muy cerca se sitúa San Fulgencio, cuyos habitantes cuentan con una renta de 20.120 euros. A continuación aparece La Romana, con 20.281 euros, seguida de Algorfa, donde la cifra se eleva a 20.370 euros.

Formentera del Segura, con 20.377 euros, y Rafal, con 21.065 euros, también figuran entre los municipios con rentas más reducidas. Les siguen Redován (21.116 euros), Dolores (21.527 euros), Catral (21.266 euros) y Granja de Rocamora (21.289 euros).

Todos ellos se concentran en el sur de la provincia y reflejan la brecha existente entre diferentes zonas de Alicante.