À Punt estrena 'Anglés, historia de una fuga', la nueva miniserie para la noche de los martes

À Punt pone el foco en uno de los episodios más turbios de la crónica negra española con el estreno de Anglés, historia de una fuga.

La miniserie documental, compuesta por tres capítulos, arranca este martes 7 de octubre a las 22:30 horas y recupera la persecución del fugitivo Antonio Anglés, principal sospechoso del asesinato de las niñas de Alcàsser.

El primer episodio sitúa al espectador en la noche del 24 de enero de 1993, cuando se hallaron los cuerpos de Míriam, Toñi y Desirée tras dos meses de angustiosa desaparición.

A partir de ahí, se reconstruyen los 44 días de huida de Anglés, una fuga que, según adelanta la cadena autonómica, estuvo marcada por errores judiciales, fallos policiales y decisiones políticas cuestionadas que facilitaron el paradero incierto del fugitivo.

La docuserie detalla episodios como su viaje como polizón en el carguero City of Plymouth rumbo a Liverpool y la desaparición en alta mar horas antes de llegar al destino.

La producción revela además un testimonio inédito: un testigo asegura haberlo visto la noche del 25 de marzo de 1993 en el puerto de Dublín, una revelación que podría reabrir incógnitas sobre los últimos pasos del criminal más buscado en España.

Con guion y dirección de Genar Martí y Jorge Saucedo, Anglés, historia de una fuga se emitirá durante tres martes consecutivos en prime time.

La cadena pública valenciana recupera así un caso que no solo conmocionó a todo el país, sino que marcó de manera indeleble a la sociedad valenciana.

Líderes de audiencia

À Punt se consolida en la provincia de Alicante como un canal cada vez más seguido por los telespectadores. Según los últimos datos de Kantar, septiembre deja un crecimiento del 41% respecto al mismo mes del año pasado, lo que convierte a Alicante en el motor de la audiencia autonómica.

El avance es especialmente relevante si se compara con el resto de provincias. El incremento alicantino duplica al de Castellón (22,2%) y triplica al de Valencia (12,5%). Un salto que ha permitido a la cadena cerrar septiembre con un 3,2% de cuota de pantalla, frente al 2,6% registrado en 2024.

Durante 12 jornadas de septiembre, los audímetros en la provincia de Alicante han marcado más audiencia que los de Valencia, según explica la cadena autonómica en un comunicado.

El 24 de septiembre, la diferencia fue la más amplia: 4,8% frente al 2,6%. Además, en dos días, -8 y 17 de septiembre-, ambas provincias empataron en share.

Actualmente, el público alicantino representa ya un 32% del total de espectadores de la radiotelevisión valenciana, dos puntos más que hace un año. Un indicador claro de a la tendencia creciente del consumo de À Punt.

Los seguidores alicantinos son también los que más tiempo dedican al canal autonómico. De media, ven 67 minutos diarios, frente a los 56 minutos de los valencianos y los 31 de los castellonenses.