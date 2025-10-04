María Cristina, notaria: "Esta es la clave para que los herederos pongan los bienes a su nombre sin intermediarios"

Las herencias son, en muchas ocasiones, motivo dedisputa entre los familiares. La distribución de los bienes no siempre resulta sencilla y, sin una correcta planificación, el conflicto suele estar servido.

Por eso, la clave está en un testamento bien estructurado que, llegado el momento, evite dudas y roces. Y aquí entra en juego la figura del notario, el profesional que vela porque todo quede en orden antes de que los herederos tengan que enfrentarse a ese proceso tan doloroso e inevitable.

La notaria María Cristina Clemente Buendía, con despacho en Alicante, ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo los herederos pueden adjudicarse los bienes sin depender de la intervención del resto. Sus consejos buscan ofrecer claridad y seguridad jurídica en un terreno tan delicado como el de las sucesiones.

Un testamento que evita disputas

Según la notaria, existe una modalidad de testamento capaz de prevenir conflictos: la partición realizada directamente por el testador.

"Sí, hay una forma de hacer testamento que evita el conflicto entre los herederos", afirma Clemente Buendía.

Este sistema permite que, tras el fallecimiento, cada heredero pueda poner a su nombre los bienes que le corresponden sin necesidad de contar con los demás.

Para lograrlo, no basta con simples disposiciones. El testamento debe ser completo y riguroso, incluyendo inventario y avalúo de los bienes, relación de deudas, determinación de haberes y formación de lotes o adjudicaciones individuales.

Adjudicación independiente

Una vez realizada la partición de este modo, y siempre que se acredite la inexistencia de deudas o que un heredero las asuma en su totalidad, cada adjudicatario puede formalizar su parte de la herencia de forma independiente.

Esto es posible incluso en presencia de herederos forzosos, tal y como respalda la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en una resolución de noviembre de 2024.

¿Qué sucede si un legitimario considera que su derecho se ve lesionado? La notaria aclara que tiene derecho a reclamar, pero no a bloquear el proceso.

Podrá impugnar la partición por causa de lesión o pedir el complemento o reducción de disposiciones inoficiosas, "pero ninguna norma le atribuye el derecho a intervenir en esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia".

La importancia de planificar

La conclusión es clara: una planificación sucesoria bien hecha evita problemas futuros. Para Clemente Buendía, el papel del notario es acompañar y asesorar, ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones que garanticen el respeto a la voluntad del testador y la tranquilidad de los herederos.

Además, la notaria subraya el derecho de los ciudadanos a elegir un profesional de confianza para un proceso tan trascendental.

La labor divulgativa en redes

María Cristina Clemente Buendía está acercando conceptos jurídicos a miles de personas a través de las redes sociales. En Instagram, donde acumula 53.600 seguidores, comparte vídeos explicativos que resuelven dudas frecuentes sobre herencias, testamentos y procedimientos legales.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, nos desplazamos hace unas semanas a su despacho para conversar con ella sobre algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos.

Entre ellos, el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el papel del notario en un proceso tan cotidiano como la compraventa de una vivienda.