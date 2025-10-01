El municipio de Alicante donde nació Mónica Carrillo: conocido por sus 3 patrimonios de la humanidad y sus palmeras

Elche es la ciudad natal de la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, Mónica Carrillo. La localidad alicantina se distingue por sus tres patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO y por su inconfundible paisaje de palmeras, que la convierten en un lugar único.

La provincia de Alicante ha visto crecer a numerosos rostros conocidos del mundo de la música, la televisión y la moda. La actriz Ana Milán nació en la capital, aunque pasó parte de su infancia en Almansa (Albacete). Belén Rueda también tiene raíces alicantinas, al igual que la modelo Esther Cañadas, que creció en el barrio de la Albufereta, o Vanesa Romero, muy ligada a la ciudad.

En Elche, la gran referencia es Mónica Carrillo. La presentadora mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal, donde residen sus familiares y a la que regresa con frecuencia. En redes sociales ha compartido imágenes paseando por las calles ilicitanas, junto a su hermano o acompañada de sus padres.

Mónica y su arraigo a Elche

Carrillo nació en Elche en 1976 y cursó parte de su infancia en el Colegio Público Candalix, donde estudió entre los 4 y los 13 años. Siempre ha reivindicado sus raíces familiares, recordando la trayectoria de sus padres, Jesús y María, murcianos que llegaron a la ciudad en busca de un futuro mejor.

En 2018 fue pregonera de las fiestas de agosto, donde destacó el orgullo que siente por su tierra. "Por eso siempre vuelvo", confesó con emoción, en palabras recogidas por el Ayuntamiento de Elche.

Además de su carrera como periodista, también ha desarrollado una faceta literaria, con cinco novelas publicadas y un Premio Azorín bajo el brazo.

Elche, ciudad de las palmeras

Con 243.128 habitantes en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Elche es la capital del Bajo Vinalopó. Se la conoce como la ciudad de las palmeras, un símbolo que impregna su paisaje urbano y cultural.

Elche presume de tres patrimonios de la humanidad, una distinción que la convierte en una referencia mundial. El Palmeral histórico fue reconocido por la UNESCO en el año 2000 como "un paisaje cultural único de valor excepcional", según recoge Turisme Elche.

La Festa d’Elx se incorporó en 2001 a la lista de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y el Museo Escolar de Pusol fue distinguido en 2009 como ejemplo internacional de buenas prácticas.

Patrimonio, historia y cultura

La ciudad también es célebre por la Dama de Elche, hallada en 1897 en el yacimiento de La Alcudia, una de las piezas más icónicas del arte íbero. Este enclave arqueológico, junto al Museo Arqueológico y de Historia de Elche, permite adentrarse en los orígenes de la ciudad.

Desde Turismo de la Comunitat Valenciana recomiendan pasear por el Huerto del Cura, uno de los jardines más destacados del Palmeral, recorrer el casco histórico y adentrarse en la Basílica de Santa María, donde cada 14 y 15 de agosto se representa el Misteri.

Elche ofrece además un entorno natural de gran valor, con espacios como el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany o el Parque Natural de El Hondo, ambos con gran riqueza ornitológica.

A escasos kilómetros, sus playas en Arenales del Sol, El Pinet o La Marina completan una oferta que combina historia, cultura y mar.

No es de extrañar que, con tanto patrimonio, playas y paisajes únicos, Mónica Carrillo siempre encuentre motivos para regresar a la ciudad que la vio crecer.

Elche no solo forma parte de su historia personal, sino que también simboliza el orgullo de pertenecer a un lugar con un legado cultural y natural inigualable.