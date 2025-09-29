Alicante arranca la semana con avisos por lluvias: la Marina Alta, epicentro de las precipitaciones

La Comunitat Valenciana comienza la semana bajo la lluvia y con avisos meteorológicos activos en las tres provincias. Valencia se lleva la peor parte, con alerta roja por lluvias extremas que podrían dejar hasta 180 litros por metro cuadrado. Castellón y el norte de Alicante también afrontan una jornada complicada con avisos naranjas.

En la provincia de Alicante, la Marina Alta concentra la mayor afección de las precipitaciones, que se esperan persistentes durante todo el lunes y parte del martes. Mientras tanto, la capital amanece con relativa calma, aunque el riesgo se mantiene en buena parte del territorio.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional y meteorólogo, Jorge Olcina, subraya que esta situación de inestabilidad se alargará hasta el miércoles por la mañana, cuando se espera un cambio notable en el tiempo.

Aviso naranja en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja en el interior y litoral norte de Alicante. Las previsiones apuntan a acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en doce horas.

En el litoral sur, el riesgo es menor, aunque no se descartan tormentas puntuales. Allí el nivel de alerta baja a amarillo, con acumulados previstos de 20 litros por hora.

Según Olcina, "la Marina Alta es la zona, digamos, de afección más importante de lluvia". El meteorólogo explica que en esta comarca ya está lloviendo y que las precipitaciones "continuarán de forma persistente durante toda la jornada de hoy y también mañana martes".

Valencia y Castellón

La provincia de Valencia se encuentra en aviso rojo por lluvias extremas hasta medianoche. En el litoral se esperan acumulados que podrían alcanzar los 180 litros en apenas tres o cuatro horas, según Aemet.

En Castellón, la situación también es complicada, especialmente en el norte, con acumulados intensos en pocas horas. El interior de Valencia y el interior sur de Castellón se encuentran en aviso naranja por precipitaciones muy fuertes.

Olcina aclara que esta inestabilidad está causada por "los restos de esa borrasca Gabriel" que entró por el oeste peninsular durante el fin de semana y ha dejado una amplia zona de inestabilidad en todo el litoral mediterráneo.

Posible mejora a partir del miércoles

La previsión apunta a que el tiempo seguirá inestable hasta el martes. El martes por la mañana se esperan cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral, aunque la situación tenderá a mejorar durante la tarde.

A partir del miércoles al mediodía, Olcina anticipa un giro hacia la estabilidad. "Se espera la llegada de un tiempo más estable, anticiclónico", afirma el meteorólogo. Esta mejoría se consolidará hacia el fin de semana, acompañada de un ascenso térmico.

De hecho, el experto adelanta que "hacia el fin de semana se recuperan las temperaturas", lo que pondrá fin a un arranque de semana marcado por los avisos y la incertidumbre meteorológica