Carlos y Vicente, cuarta generación de sastres en Alicante: "La gente sabe que si es de Benavent, es de calidad"

En una ciudad que cambia a un ritmo vertiginoso, hay negocios que actúan como anclas en el tiempo, recordando la esencia del comercio local. Uno de ellos es Benavent, una tienda de moda para hombre situada en la avenida Doctor Gadea que celebra casi 120 años de historia.

Al frente se encuentran hoy los hermanos Carlos y Vicente Benavent, la cuarta generación de una saga que comenzó en 1905, cuando su bisabuelo, un camisero de Valencia, decidió trasladarse a Alicante.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Carlos Benavent, quien, junto a su hermano, mantiene vivo un legado que forma parte de la historia de la ciudad.

Una apuesta visionaria

A finales del siglo XIX, Vicente Benavent Moscardó abrió su primer taller de camisería a medida en la calle Ruzafa de Valencia. Pronto ganó prestigio y comenzó a atraer clientes de provincias cercanas, entre ellas Alicante.

En uno de sus viajes, quedó cautivado por la ciudad: pequeña, acogedora, con un puerto dinámico y un gran movimiento comercial. Esa visión le llevó a trasladar el negocio a la plaza de Castelar en 1905.

"Tenía más cliente por esta zona que por Valencia. Veía que Alicante tenía más proyección", recuerda hoy Carlos Benavent. El fundador apostó por una filosofía basada en diseño, exclusividad y comodidad, principios que se han transmitido de generación en generación.

Carlos Benavent, cuarta generación de sastres en Alicante

Adaptación constante

El negocio no ha estado exento de dificultades. En 1918, Vicente Benavent falleció en un accidente y fue su esposa, junto a su hijo de 14 años, quien asumió el timón de la empresa. Tras la Guerra Civil, la familia tuvo que redoblar esfuerzos para mantener la tradición.

En los años 50 y 60, con la irrupción del 'pret a porter' (prendas fabricadas en serie), Benavent volvió a reinventarse, apostando por marcas internacionales que encajaban con su filosofía de calidad y diseño.

Ese espíritu de adaptación se mantiene hoy. "Hemos resistido porque tenemos el negocio muy enfocado solo al hombre, solo al caballero, en un producto de nivel medio alto con oferta de marcas de más o menos primer nivel", explica Carlos.

Lo único que permanece inalterable desde 1905 es su buque insignia: la camisería a medida.

El valor del comercio local

Benavent es uno de los comercios que participa en la exposición 'La vida local alicantina: una retrospectiva', un proyecto impulsado por la inmobiliaria Casamayor para reconocer a los negocios que han marcado la vida de la ciudad.

Para Carlos, este tipo de iniciativas son esenciales: "Una ciudad que no tenga comercio es una ciudad muerta", afirma.

La tienda que regentaban la viuda y el hijo del fundador

Recuerda cómo durante la pandemia las calles vacías eran el reflejo de la importancia del pequeño comercio en el día a día.

Critica que, pese a los discursos de apoyo, no se apliquen medidas efectivas frente a las grandes superficies y la venta online.

"La diferencia de una ciudad a otra son los pequeños comercios y si eso no se mantiene y no se le ayuda, al final somos un negocio a extinguir", advierte.

Por eso, insiste en apoyar a proveedores locales, capaces de dar soluciones inmediatas. "Somos más de producto que de marca. El cliente ya sabe que el producto es bueno porque la responsabilidad la damos nosotros".

Alquiler de chaqués

Uno de los aciertos recientes de Benavent ha sido introducir el servicio de alquiler de chaqués. Con precios desde 175 euros, frente a los más de 1.000 que cuesta comprarlos, esta opción ha captado a una clientela más joven.

"Muchos jóvenes de 25 años éramos la tienda de su abuelo, no habían venido nunca", comenta Carlos. Al llegar por un chaqué, descubren otras marcas que antes compraban en internet y se convierten en nuevos clientes.

Con esencia propia

Aunque tienen presencia en redes sociales, Carlos reconoce que su prioridad es la tienda física. No venden online porque resulta inviable competir con el stock de las grandes marcas y la rentabilidad es escasa en el sector multimarca.

Con un equipo de cinco personas y un único espacio en la avenida Doctor Gadea desde hace 40 años, la filosofía de Benavent sigue siendo la misma: cuidar cada detalle. "Todo el mundo dice que vengamos aquí. Eso es porque lo estamos haciendo bien", asegura.

El interior de Benavent, en el centro de Alicante

El boca a boca y la obsesión por un servicio impecable son su mejor publicidad. Cada fin de semana, las entregas de chaqués son revisadas con meticulosidad. "La gente sabe que si es de Benavent, es de calidad", concluye.