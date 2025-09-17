Rafa Pérez (64 años) cierra su tienda tras 50 años en Alcoy: "Me da mucha pena pero no hay relevo generacional"

El comercio de cercanía sigue perdiendo nombres históricos en las ciudades. Muchas tiendas de barrio, que durante décadas han dado vida a las calles, se enfrentan hoy a un problema común: el relevo generacional.

Cuando sus propietarios se jubilan, cada vez es más difícil que haya alguien dispuesto a continuar el negocio familiar.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con uno de esos comerciantes que pone fin a una larga etapa. Se trata de Rafa Pérez, dueño de 'Selecciones Rafael', que baja la persiana tras más de medio siglo en su local de Alcoy y con un legado que se remonta a hace 100 años.

Un cierre con sabor a historia

Alcoy se despide de uno de sus comercios más emblemáticos. Selecciones Rafael, referente en moda y confección durante más de 55 años, echa el cierre definitivo. Al frente ha estado Rafa Pérez, tercera generación de una saga que comenzó con su abuela en Muro de Alcoy hace un siglo.

A sus 64 años y medio, y con medio siglo detrás del mostrador, Rafa reconoce la dureza de la decisión: "Me voy a jubilar y me duele en el alma". Una operación de prótesis de rodilla, que le obligará a parar varios meses, ha precipitado un final inevitable.

Falta de relevo

La verdadera razón por la que la persiana no volverá a subirse es la ausencia de continuidad en la familia. Aunque su hija llegó a sentir pasión por el negocio, ni ella ni sus sobrinos han querido seguir con la tradición.

"No quieren trabajar de lunes a sábado por la tarde, trabajar los domingos de Navidades ni tener solo 5 o 6 días de vacaciones al año. Y yo los comprendo", afirma.

Para él, esta renuncia refleja la dureza del pequeño comercio. Jornadas interminables, pocos descansos y la imposibilidad de disfrutar de puentes o vacaciones son obstáculos que las nuevas generaciones no están dispuestas a asumir.

El sacrificio del comerciante

Pérez conoce bien la realidad del sector. Durante 28 años presidió la asociación de comerciantes más antigua de España y siempre ha defendido la importancia del negocio local.

"El comercio es un negocio que te tiene que venir desde dentro, no de fuera para dentro. Tienes que saber que es un trabajo muy sacrificado", señala, aunque admite que en su caso nunca lo vivió como tal gracias a su pasión.

A ello se suma, según explica, una "presión fiscal brutal" sobre los autónomos, la competencia de las grandes superficies y el auge de internet.

Factores que, unidos a la falta de reconocimiento social, han hecho mella en el sector. "Cuando compras en el pequeño y mediano comercio, esos impuestos reinvierten en la sostenibilidad de tu zona, en educación, en sanidad. Una ciudad sin tiendas es simplemente una urbanización", reivindica.

El éxito de Selecciones Rafael se cimentó en la capacidad de adaptarse. Pasaron de vender todo tipo de artículos, incluidos vestidos de novia y comunión, a especializarse en moda de confección, siempre atentos a la evolución del cliente.

Llegaron a emplear a 14 personas y atraían incluso a clientes de Alicante que buscaban prendas de abrigo difíciles de encontrar en la costa.

Hoy, Rafa afronta el cierre con sentimientos encontrados. "Tengo una sensación extraña en el estómago", admite. Le pesa ser él quien "tire la llave" tras el esfuerzo de su abuela, su padre y sus hermanas.

Pero también se despide con orgullo: "Afortunadamente lo hago con orgullo porque hemos terminado bien. No ha sido un cierre por necesidad".