Este es el municipio de Alicante con el mejor sueldo de la provincia: 3.013 € brutos al mes

La localidad de Agost es el municipio con la renta media más alta de toda la provincia de Alicante. Según la Agencia de Datos de Europa Press, sus habitantes perciben de media 36.158 euros brutos al año, lo que equivale a unos 3.013 euros mensuales.

No todos los municipios presentan las mismas cifras. Tras Agost, los sueldos más elevados se encuentran en Tibi, con una renta media de 32.069 euros brutos anuales, y en Banyeres de Mariola, con 31.350 euros.

En muchos municipios, los salarios están muy por debajo de estas cifras, lo que genera un desequilibrio evidente entre territorios que, en algunos casos, apenas distan unos kilómetros. La renta media refleja no solo el nivel de ingresos, sino también lacapacidad de atraer empleo de calidad.

Sueldos y coste de vida

Aunque los datos colocan a Agost y a otras localidades en el grupo de cabeza, el encarecimiento de la vida en los últimos años ha reducido la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

La inflación, la subida de los precios de la vivienda y el aumento del coste de bienes básicos como la alimentación o la energía han tensionado las economías familiares.

Los salarios han crecido de forma más moderada y, en muchos casos, por debajo del ritmo del encarecimiento general. Esto se traduce en que, pese a que algunos municipios disfrutan de rentas más altas, las familias siguen viendo cómo su margen de ahorro o de inversión se estrecha cada año.

Agost, tradición y modernidad

Más allá de los números, Agost es una localidad de 5.107 habitantes que combina su identidad tradicional con una oferta cultural y turística en constante crecimiento.

Conocido por su artesanía cerámica, este municipio de l’Alacantí ha sabido conservar su esencia y al mismo tiempo adaptarse a los nuevos tiempos.

Según afirman desde Turisme de la Comunitat Valenciana, "Agost es el lugar perfecto para calzarte las botas o subirte a la bici y explorar la Vía Verde del Maigmó", un recorrido que atraviesa túneles, viaductos y paisajes que van desde las tierras áridas hasta los pinares de la sierra.

Este entorno natural se ha convertido en un reclamo para cicloturistas y senderistas.

La cuna del botijo

El visitante puede conocer de primera mano la alfarería de Agost, ya sea en su Museo de Alfarería o en los talleres de los maestros artesanos, donde aún se modela la arcilla blanca que da forma a los famosos botijos de la localidad.

Esta tradición centenaria ha convertido a Agost en un referente de la artesanía en la Comunitat Valenciana.

Quien se acerque al municipio puede incluso probar a trabajar la arcilla, descubrir el secreto de por qué el agua en los botijos se mantiene fresca y llevarse una pieza única de recuerdo.

A esta oferta se suma el atractivo patrimonial de los restos fortificados del cerro de la ermita, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares del entorno.

Artesanía y gastronomía

Agost cuenta además con una cita ineludible cada mes de octubre: su Feria artesanal y gastronómica.

Durante esos días, el municipio se convierte en escaparate de su tradición alfarera y de los sabores locales, ofreciendo al visitante una experiencia completa que combina cultura, artesanía y gastronomía.

Este conjunto de factores hace que Agost no solo lidere el ránking de rentas en la provincia de Alicante, sino que también se consolide como un destino que aúna prosperidad económica, identidad cultural y calidad de vida.