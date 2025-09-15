Claudia Martínez, estudiante: "El autobús llega entre 20 y 40 minutos tarde o no llega a la Universidad de Alicante"

La concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, y la tesorera del Consejo Local de la Juventud de Elda, Claudia Martínez.

Cada día, cientos de jóvenes de localidades cercanas a Alicante se desplazan hasta el campus de San Vicente del Raspeig para asistir a clase. Muchos comparten coche, pero otros optan por el transporte público como única alternativa para llegar a la Universidad de Alicante (UA).

Sin embargo, las quejas son constantes. Retrasos de más de media hora o autobuses que directamente no llegan son parte del día a día. Así lo denuncia la tesorera del Consejo Local de la Juventud de Elda, Claudia Martínez.

El Ayuntamiento de Elda se ha sumado a estas reivindicaciones y ha pedido a la Generalitat Valenciana una solución urgente a los problemas de transporte universitario.

Exigen medidas al Consell

La concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, aseguró que se trata de un servicio que depende en exclusiva de la Generalitat.

"Ante las numerosas quejas mostradas por los usuarios y usuarias, desde el Ayuntamiento de Elda estamos realizando gestiones para que el Consell tome las medidas necesarias para mejorar el servicio. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando una solución, sino que ya estamos actuando”, señaló.

La edil explicó que el grupo parlamentario del PSOE en Les Corts ha presentado varias preguntas al Consell sobre la insuficiente oferta de plazas en las líneas que conectan las comarcas del Alto y el Medio Vinalopó con la UA.

Según destaca el Ayuntamiento en un comunicado, se quiere que la Generalitat aclare qué medidas piensa adoptar y en qué plazos.

"En este asunto el Ayuntamiento y el Consejo Local de la Juventud vamos de la mano, porque no hablamos solo de un problema de movilidad, hablamos de igualdad de oportunidades", insiste Ibáñez.

Quejas de los estudiantes

Por su parte, Claudia Martínez subraya que "el precio del transporte no es justo porque el servicio es muy deficiente, o no llegamos o llegamos muy tarde a la Universidad".

Añade: "El autobús llega entre 20 y 40 minutos tarde, o no llega o nos quedamos directamente tirados en las paradas. Y la empresa no nos da una respuesta porque ni siquiera nos coge el teléfono".

La tesorera del Consejo Local de la Juventud de Elda también lamenta que se hayan suprimido paradas y modificado horarios que no coinciden con las clases.

"El problema es que las faltas a exámenes por complicaciones con el transporte no son justificables", critica.

Además, denuncia la subida de precios pese al empeoramiento del servicio.

"En estos momentos, con los descuentos, el bono mensual cuesta 98 euros. En enero no sabemos si estará ese descuento, porque en ese caso nos costaría más el transporte que la matriculación en la Universidad", concluye.