Alicante mantiene el aviso naranja: tormentas "anárquicas" en la provincia, pero sin ser una dana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este martes el aviso naranja en la provincia de Alicante por lluvias intensas y tormentas. La previsión apunta a acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en 12 horas en el litoral norte.

Las precipitaciones serán persistentes en el norte de Alicante y en el sur de Valencia. En Castellón, en cambio, la alerta se ha rebajado a nivel amarillo. Emergencias de la Generalitat mantiene la vigilancia por lluvias y tormentas en toda la provincia alicantina.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, para conocer cómo evoluciona la situación.

"No es una DANA"

Olcina subraya que la provincia se encuentra este martes en aviso naranja y que a lo largo del día se formarán tormentas que descargarán de forma "anárquica" en cualquier punto.

"Hay que estar vigilantes, pero tranquilos. No es una DANA ni una situación de altísimo riesgo como la que se vivió el año pasado", explica.

El meteorólogo recuerda que el Mediterráneo, con aguas a 26-27 grados, es un factor que obliga a extremar la vigilancia porque "las tormentas se pueden intensificar en pocos minutos".

Cita como ejemplo lo sucedido recientemente en Callosa de Segura, donde un reventón descargó 30 litros en pocos minutos acompañado de vientos de hasta 100 km/h, un fenómeno que causó preocupación entre los vecinos.

Un septiembre, de verano

El aviso naranja, señala Olcina, tiene los días contados. "Quedan unas horas de vigilancia, pero todo apunta a que mañana volveremos a la normalidad", asegura.

Los modelos meteorológicos marcan un septiembre estable, caluroso y soleado, con temperaturas por encima de lo normal hasta final de mes.

"Será un mes con rasgos más estivales que otoñales", avanza el experto.

Esta prolongación del verano mediterráneo es una tendencia recurrente en los últimos años, con el mar caliente hasta octubre y noches tropicales en la costa.

Adaptación al nuevo clima

De cara al otoño, Olcina reconoce que los modelos "no son concluyentes" sobre la aparición de danas u otros fenómenos extremos.

"En este nuevo contexto climático debemos hacer un seguimiento prácticamente diario del tiempo, porque en cualquier momento se puede generar inestabilidad y lluvias fuertes", afirma.

El catedrático advierte que el clima mediterráneo se ha vuelto "menos tranquilo". "Ahora tenemos eventos extremos más frecuentes y hay que ser conscientes de que esto es así", concluye.

Colegios cerrados por precaución

La alerta meteorológica ha obligado a suspender las clases este martes en numerosos municipios de la provincia. Ciudades como Alicante, Elche, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant o Santa Pola.

También en varias localidades de la Vega Baja como Cox, Albatera, Callosa de Segura, Rafal o Redován, han decidido interrumpir la actividad escolar.

En la capital alicantina, además de la suspensión de las clases, se han cerrado parques, jardines y el Castillo de Santa Bárbara como medida preventiva ante la previsión de fuertes tormentas.