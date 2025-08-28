Ni Benidorm ni Altea: este es el mejor pueblo de Alicante para envejecer, según la IA

La inteligencia artificial lo tiene claro: el mejor lugar para envejecer en la provincia de Alicante no es ni Benidorm ni Altea, sino Villajoyosa. La Vila, como la llaman sus vecinos, reúne todos los ingredientes para una jubilación tranquila y activa junto al Mediterráneo.

La Costa Blanca se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para mudarse, sobre todo para los jubilados. El buen clima, las playas y el coste de vida más asequible que en otras zonas de España hacen que cada año aumente el interés por vivir aquí.

Con tanta belleza repartida en los pueblos alicantinos, resulta difícil elegir uno solo. Por eso, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la IA del momento, ChatGPT, cuál es el mejor municipio de la provincia para envejecer. Y su respuesta ha sido contundente: Villajoyosa.

Calma, servicios y paseos

La inteligencia artificial argumenta que La Vila Joiosa es el pueblo que más puntos suma para una jubilación plena. "Para envejecer bien, uno necesita tres cosas: calma, servicios cerca y paseos que no pidan Sherpa en el Himalaya. La Vila las tiene", sostiene.

Se trata de un municipio marinero con un ritmo propio, lejos del vértigo de Benidorm y de la postal perfecta de Altea. "Aquí la vida baja una marcha sin volverse aburrida", apunta la IA.

Entre sus ventajas, destaca un paseo marítimo largo y llano, ideal para caminar sin esfuerzo, y un casco antiguo con cuestas razonables que no dificultan la vida diaria.

Además, subraya la cercanía de comercios, farmacias y cafés, así como la buena conexión en TRAM y carretera con Alicante y el resto de la Marina Baixa.

Salud, servicios y entorno

La IA también resalta la tranquilidad que da tener un hospital comarcal próximo y varios centros de salud, además de clínicas privadas y servicios sociosanitarios muy presentes por la gran población senior de la zona.

El clima mediterráneo de inviernos suaves y la posibilidad de disfrutar del mar sin sensación de resort completan sus argumentos. "La Vila permite tener mar de verdad, con calas para el silencio y playas amplias para el paseo", describe.

Cala Racó del Conill GVA

En cuanto a la vida cotidiana, la inteligencia artificial destaca que el comercio local sigue vivo, con mercado, panaderías y pescado recién llegado de la lonja.

La vida social también juega a favor: asociaciones, clubs, centros de mayores y fiestas que invitan a salir de casa.

Una localidad con historia

Villajoyosa no solo ofrece servicios y calma, también guarda un patrimonio único. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, mantiene la esencia de la antigua ciudad amurallada, atravesada por el río Amadorio y abierta al mar.

Pasear por sus calles estrechas es descubrir fachadas de vivos colores que se han convertido en símbolo del municipio.

Turismo de la Comunitat Valenciana lo resume así: "Visitar Villajoyosa es adentrarse en una localidad con un encanto muy especial, donde el mar Mediterráneo y la historia se dan la mano".

Entre sus monumentos más destacados figura la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, integrada en las murallas renacentistas, así como la popular Costera de la Mar, una calle que permite admirarlas en todo su esplendor.

Torres con vistas al Mediterráneo

El litoral de La Vila está lleno de contrastes: desde amplias playas hasta calas escondidas que todavía conservan torres defensivas de siglos pasados.

La Torre del Charco, la Torre d’Aguiló y la Torre de San José, conocida como Torre de Hércules, son paradas imprescindibles para los amantes de la historia y las vistas.

Cerca de ellas se encuentran arenales tan recomendables como la playa del Torres, la del Charco, la de la Caleta, el Paraíso o la del Racó del Conill, esta última naturista y muy apreciada por quienes buscan tranquilidad.

Más allá del mar

La gastronomía también juega su papel en el atractivo de Villajoyosa. Aquí se encuentra el Museo Valenciano del Chocolate, un lugar donde descubrir la tradición chocolatera que forma parte de la identidad del municipio.

Además, la Ermita de San Antonio completa la ruta cultural para quienes disfrutan del patrimonio religioso.

Con todo ello, Villajoyosa se presenta como un destino donde la jubilación se vive con calma, servicios cercanos y la belleza del Mediterráneo como telón de fondo.

O como concluye la IA: "Es ese lugar donde envejeces activo, con buen pan, médico cerca y vistas que suben la moral sin subir el pulso".