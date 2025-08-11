El mejor municipio para vivir con niños en Alicante, según la IA: "Capital del juguete y de infancia feliz"

La inteligencia artificial ya tiene veredicto. Si se trata de elegir un lugar ideal para criar a los más pequeños en la provincia de Alicante, el nombre que destaca con fuerza es Ibi. Y no lo hace únicamente por su fama como cuna del juguete, sino por ofrecer un entorno completo, seguro y con alma de pueblo familiar.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante le hemos preguntado a la IA del momento cuál sería el municipio perfecto para vivir con niños en la provincia, y su respuesta ha sido clara:

"Mi apuesta es Ibi. Y no, no es solo porque sea el pueblo de los juguetes. Es porque es un entorno pensado para las familias, con alma, con historia y con calidad de vida real".

Infancia con identidad propia

Según la IA, Ibi va más allá de su industria juguetera. "Es un pueblo que respira infancia y creatividad por cada esquina", asegura.

El Museo Valenciano del Juguete se convierte en símbolo de ese espíritu, y las actividades familiares están integradas en el calendario anual, desde ferias hasta fiestas tan únicas como la de los Enharinados.

Todo está orientado, según destaca, a “una infancia feliz y activa, con una comunidad que la valora y la protege”.

Y es que Ibi ha convertido su pasado industrial en una marca de identidad cultural.

Ubicada en el conocido Valle del Juguete, esta localidad ha alcanzado fama mundial gracias a su papel clave en el desarrollo del sector.

La propia Generalitat, a través de Turismo de la Comunitat Valenciana, la define como "el destino perfecto para el turismo o las escapadas en familia".

Aire limpio y naturaleza

La calidad del aire también entra en juego. Situado en plena Foia de Castalla y junto al Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Ibi cuenta con una ubicación privilegiada que facilita el contacto diario con la naturaleza.

Excursiones, rutas en bicicleta o caminatas por espacios como el Jardín Botánico de les Torretes forman parte del día a día.

"Es un entorno tranquilo, sin el ajetreo del turismo masivo", destaca la IA. Y eso, apunta, permite criar a los niños "con menos ruido y más verde".

Vivienda accesible

Otro de los puntos fuertes que resalta la inteligencia artificial es el acceso a una vivienda digna. A diferencia de las zonas costeras o de ciudades como Alicante y Elche, en Ibi es posible encontrar casas amplias, con patio o terraza, sin asumir hipotecas desorbitadas.

Eso, subraya, "significa mejor calidad de vida, menos estrés económico y más margen para invertir en cosas que importan: tiempo, salud y educación".

Y precisamente en el ámbito educativo, Ibi también obtiene buena nota. Cuenta con una red de centros públicos, concertados y de formación profesional, con ratios razonables y una fuerte implicación de las familias.

Las asociaciones de madres y padres están activas y son habituales las iniciativas comunitarias en los colegios.

Conexión sin estrés

Ibi sigue siendo un lugar donde se puede dejar que los niños salgan a jugar al parque con cierta tranquilidad.

“La red informal de apoyo, -que muchas veces se pierde en las ciudades-, sigue viva aquí”, apunta la IA.

Con barrios tranquilos y una comunidad implicada, mantiene ese espíritu de pueblo donde las relaciones humanas todavía importan.

Además, su conexión con Alicante ciudad es directa y fluida gracias a la autovía A-7. Se tarda apenas media hora en llegar al centro sin sufrir los atascos habituales del área metropolitana.

Museo Juguete de IBI

Cultura, deporte y vida activa

Teatro, música, exposiciones, instalaciones deportivas, clubes y actividades extraescolares completan la oferta local. "No hace falta gimnasio para mantenerse activo", bromea la IA, recordando que el entorno natural de Ibi permite practicar deporte al aire libre durante todo el año.

Y, como colofón, sus fiestas son únicas.

Además de los Enharinados, destacan las danzas tradicionales protagonizadas por los Tapats, -personajes que esconden su rostro con fundas de almohada-, y una Cabalgata de Reyes Magos que se ha ganado su propia fama.

Todo esto hace que, en palabras de Turismo de la Comunitat Valenciana, Ibi sea "una ciudad con historia, patrimonio y paisajes de gran belleza".