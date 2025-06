Jacinto Diez, experto en plagas: "Las polillas se sienten atraídas por la luz, los olores florales y los tejidos de casa"

En los últimos días, muchas casas se han convertido en escenario de una misma escena: una polilla de gran tamaño revolotea por el pasillo, otra aparece en la cocina, y a la noche siguiente, una más junto a la lámpara del salón.

El fenómeno se repite en distintos puntos del país y ha generado una pregunta colectiva: ¿por qué están apareciendo tantas y si debemos preocuparnos por ellas?

Para despejar dudas, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Jacinto Diez, responsable de comunicación de Rentokil en Alicante, empresa especializada en control de plagas. "No hay riesgo para la salud pública, pero la presencia es inusual", deja claro el profesional.

Consecuencia del clima

La aparición masiva de polillas que está inquietando a miles de vecinos en toda España, incluida la provincia de Alicante, responde a un fenómeno natural cíclico, intensificado este año por las condiciones meteorológicas.

Jacinto Diez aclara que esta explosión de insectos es "llamativa, pero inofensiva".

"Este año hemos tenido una primavera con lluvias intensas, y ahora, con la subida brusca de temperaturas, se ha producido una eclosión masiva de ejemplares al mismo tiempo", explica Diez.

Es decir, que lo que estamos viendo es una consecuencia directa del clima, que ha acelerado el ciclo biológico de muchas especies. "Puede pasar de un año para otro dependiendo del clima", añade.

Un fenómeno pasajero

A pesar del revuelo, el experto insiste en que no hay motivo para preocuparse. "No suponen un riesgo salvo para personas con alergias muy específicas, y aun así no es grave. Son insectos de hábitos nocturnos, con una fase adulta muy corta, de entre dos y cinco días", tranquiliza Diez.

Desde Rentokil aseguran que están recibiendo numerosas llamadas de particulares preocupados, pero explican que no se requiere ningún tipo de tratamiento profesional.

"No tiene sentido usar biocidas para algo que en una semana desaparecerá solo. Es un fenómeno puntual y pasajero", subraya.

Qué hacer en casa

Aunque no sean peligrosas, las polillas pueden resultar bastante molestas, especialmente si se cuelan en las casas por la noche.

En este sentido, Jacinto Diez ofrece algunas recomendaciones sencillas para minimizar su presencia.

"Buscan refugio, atraídas por la luz y ciertos olores florales de detergentes o suavizantes. Pero realmente en casa no encuentran alimentos que les sirvan", señala.

Por eso, aconseja instalar mosquiteras, mantener bien cerrados armarios y despensas, y revisar los productos almacenados, especialmente en cocinas y alacenas.

Y aunque en algún caso puntual puedan llegar a poner huevos en la despensa, lo más habitual es que estos no lleguen a desarrollarse. "Lo normal es que no encuentren nutrientes adecuados para su ciclo", apunta.

Un desequilibrio natural

Más allá del clima, el responsable de comunicación de Rentokil apunta a otro factor que favorece la proliferación de polillas: la falta de depredadores naturales en las ciudades.

"Los gorriones, vencejos o murciélagos son depredadores naturales de estas polillas. Con el descenso de estas poblaciones, los insectos campan más a sus anchas", explica Diez.

Aun así, lanza un mensaje de calma: "Estamos en la naturaleza. Las ciudades forman parte del ecosistema, y este tipo de episodios nos recuerdan que la biodiversidad responde a ciclos que no siempre controlamos".

La clave está en comprender que se trata de un fenómeno puntual, sin riesgos, y que terminará en unos días.