Gustavo Zerbino, superviviente de los Andes: "Estuvimos siglos atrapados, pero vivimos cada segundo como el último"

Estuvieron perdidos 72 días a más de 3.500 metros de altitud. Sin embargo, Gustavo Zerbino, uno de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes, no habla de dolor, sino de vida.

"Estuvimos siglos atrapados, pero vivimos cada segundo como el último", recuerda ante un Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) en completo silencio. Cada palabra es una lección destilada de aquel infierno helado en 1972, cuando solo tenía 19 años.

Hoy, más de medio siglo después, su relato en Opendir | Foro Abierto para Directivos no es una historia de muerte, sino de propósito, amor y comunidad.

Habla de "nosotros"

La ponencia de Zerbino en Alicante podría haberse cancelado en el último momento, por un fallo técnico en su vuelo a Madrid. El empresario y conferencista recuerda que mientras otros pasajeros protestaban, -y algunos decidieron bajarse del avión-, él simplemente "agradeció que el desperfecto se produjera en tierra", bromea.

"Esa es la diferencia entre tragedia y milagro", soltó, desarmando con ironía la tensión del momento. "Sentí ganas de volver a este lugar maravilloso donde tengo muchos amigos", dijo al inicio de una ponencia en la que, lejos de hablar de sí mismo, habló de nosotros.

"Un milagro con tragedia"

Desde el primer minuto, Zerbino deja claro que su historia es colectiva. "No hablo de mí, hablo de nosotros. Nuestra historia no es una tragedia, aunque tiene muchísima tragedia. Y es un milagro, aunque tiene muchísimo milagro. Es una historia de amor, amistad, solidaridad y vocación de servicio", subraya con contundencia.

La clave, afirma, fue entender que "algo tiene que morir para que nazca algo nuevo". Así lo vivieron entonces, y así lo transmite ahora: como un proceso vital donde la transformación no ocurre sin sacrificio, pero en el que siempre se puede elegir la esperanza.

Del yo al nosotros

El lema del foro, 'Metamorfosis empresarial: evolucionar para revolucionar', le sirve para lanzar una invitación poderosa: "Todos los que están aquí tienen un propósito: ser la mejor versión de ustedes mismos".

Para lograrlo, propone un gesto simbólico que lo resume todo: "Bajen una cuarta de la mente al corazón. Conéctense con el amor, que es la energía más grande que existe".

Zerbino cree firmemente en el poder del equipo. "Cuando el yo se transforma en nosotros, la fuerza de los equipos, las familias y los países es ilimitada", afirma. Esa filosofía fue la que los sostuvo durante los días más extremos en la montaña. La única norma era clara: estaba prohibido quejarse.

Para Zerbino, esta enseñanza sigue vigente. En su intervención en Alicante defiende que la mente solo habita dos tiempos: el pasado, que duele, y el futuro, que asusta. "El presente es el regalo", sentencia. Y en su caso, lo dice con total literalidad.

Con tono provocador, cuestiona cómo criamos a las nuevas generaciones. "El chupete del siglo XXI es la pantalla".

Su mensaje va directo a los padres: "Si quieren arruinarles la vida a sus hijos, denles todo. Si quieren que desarrollen su máximo potencial, déjenlos caerse. Y cuando se caigan, pregúntenles: ‘¿Te vas a quedar ahí toda la vida o te vas a levantar?’".

Tiempo, vulnerabilidad y confianza

Uno de los momentos más potentes de su intervención gira en torno al tiempo. "Cinco minutos esperando una ambulancia para tu hijo es una eternidad. Tres meses de vacaciones se van en quince minutos". En los Andes, cada segundo era vivido con intensidad absoluta.

Para Zerbino, la confianza es el valor esencial en la vida y en las organizaciones. "Tarda toda una vida en construirse y se pierde en un segundo. Pero también en un segundo puede cambiarlo todo".

Perseverancia como motor

Gustavo Zerbino no cree en los héroes. "No tenía nada extraordinario, salvo una cosa: perseverancia", dice con naturalidad. Esa fue su tabla de salvación.

"En la vida basta con levantarse una vez más de las que uno se cae". La frase, simple y brutalmente efectiva, resume su filosofía de vida.

Uno de los momentos más conmovedores llega cuando recuerda cómo perdió la vista bajando de la montaña. Reconocía los cuerpos al tacto y recogía pertenencias en una bolsita.

Su misión: devolver un recuerdo a cada familia. "Sentí que era mi deber llevarle a cada madre, a cada hermano, a cada hijo, un objeto de ese ser querido que nunca más estaría ahí. Para que el pueblo no los olvidara".

Zerbino concluye su ponencia con una verdad simple pero demoledora: "En la vida no importa lo que pasa. Lo único que importa es qué hacemos con lo que nos pasa". Asegura que la felicidad se mide por la cantidad de planes que uno tiene para mañana.

Encontrar nuestro propósito

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos querido preguntarle a Zerbino por un tema clave en su discurso: el propósito vital. ¿Qué ocurre cuándo una persona no sabe cuál es su motor o ha perdido el rumbo de su vida?

Cuando una persona no encuentra su propósito, explica, la clave está en observar lo que está haciendo. "Lo primero que sabés cuando no encontrás el propósito es que todas las cosas que estás haciendo no son tus propósitos", afirma con convicción.

Por eso, insiste en la necesidad de seguir buscando, sin miedo. "La vida es un milagro, la muerte es un misterio, y en el medio está lo que venimos a aprender: a discernir lo esencial de lo secundario".

El mensaje es claro: la vida no siempre sonríe, pero uno puede elegir su actitud. “Si la vida no te sonríe, sonreíle vos a la vida”, recomienda. Y, ante la dificultad, invita a no encerrarse en el dolor: "Podés quedarte tirado en el piso, ser víctima. Pero si te tirás al piso, nada va a cambiar y vas a sufrir todos los días hasta que te mueras. Ese es el infierno".

Finalmente, recuerda que pedir ayuda también forma parte del camino: "Hay que pedir ayuda. Y ser después obediente".

Sobre Opendir

