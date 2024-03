Una podóloga da las claves para elegir buen calzado y evitar lesiones: "En Alicante tenemos el mejor"

Elegir un buen calzado no siempre es algo sencillo, sobre todo cuando no se tienen conocimientos en el tema o no se conocen los diferentes tipos de materiales y sus beneficios. El precio puede ser un buen indicador, pero no es lo único que se debe tener en cuenta.

La podóloga Ana María Oltra, especialista en biomecánica del pie y cirugía podológica, lo tiene claro: "Yo lo que aconsejo siempre es utilizar un calzado que no tenga una suela demasiado fina, sino que cuente con amortiguación en la suela, sobre todo en la zona metatarsal".

Lejos de lo que se pueda pensar, el cuero "es un material bonito, pero no siempre es la opción más cómoda". Oltra se refiere como buen calzado de diario a aquel que cuenta con una suela que aporta dos o tres dedos en la zona delantera del pie, pero con un talón algo más elevado que el resto.

Pone como ejemplo un zapato con algo de tacón o cuña, pero "siempre con un talón más elevado, dos o tres dedos por encima" que el antepie para "relajar la musculación y permitir que la biomecánica sea mejor". Sin embargo, la podóloga especifica que cada caso es "diferente", ya que depende del pie de la persona o del trabajo y la actividad diaria que realice.

Tacones: ¿sí o no?

Seguro que alguna vez has escuchado la típica frase de que 'para presumir, hay que sufrir'. Pues bien, esto ya no es así o al menos, no debería serlo. La podóloga, que tiene su clínica en el centro de Alicante, explica a EL ESPAÑOL de Alicante que un zapato con mucho tacón nunca va a ser beneficioso, ya que "cambia por completo la mecánica del pie".

Precisamente del uso excesivo del tacón vienen muchas dolencias, que pueden tardar incluso varios años en aparecer, en la mayoría de las ocasiones por desgaste o por deformidades, como pueden ser los dedos en garra, . Pone de ejemplo a la reina Letizia, que sufre una metatarsalgia por neuroma de Morton. "Posiblemente por los tacones que utiliza".

Sobre los zapatos de grandes cadenas de ropa, Oltra explica que, en la mayoría de los casos, "son malísimos". Ya que estas marcas tienen en cuenta la moda y utilizan materiales duros y de poca calidad, sobre todo muchos plásticos. "Yo no aconsejo comprar calzado de estos sitios porque están especializados de moda y no creo que haya nadie haciendo estudios sobre la pisada del pie, sino que están viendo como le pega al pantalón". Y añade, "un zapato de 50€ no puede ser bueno".

Desde este diario le preguntamos a la podóloga que opinión tiene acerca del calzado de la provincia, a lo que responde: "Alicante es la cuna del calzado en España, junto a Mallorca". "Todo el calzado de la zona de Elche, Villena y Sax es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado". Sin embargo, puntualiza que antes este tipo de calzado se podía encontrar por 50€, pero que ahora no baja de 100€.

Preguntamos también a Oltra, qué tipo de trastornos o lesiones se pueden dar por la utilizan de un calzado con poca calidad. "Por llevar un zapato pequeño o estrecho, se pueden generar problemas que pueden durar mucho tiempo, como una compresión nerviosa, bursitis, fracturas o fascitis", entre otras. "Puede ser más complicado de lo que parece", añade.

Ana María Oltra Romero. Cedida

Consejos para cuidar los pies

Ana María Oltra da algunos consejos para cuidar de nuestros pies y evitar o minimizar el riesgo de sufrir una lesión.

- Elegir un buen calzado con un buen tamaño, siempre ir a comprar el calzado de nuestro número.

-Evitar calzados extremos, tipos muy planos o con mucho tacón durante mucho tiempo durante nuestra actividad laboral.

- Si somos deportistas, utilizar un calzado específico para nuestro deporte. No intentar conformarnos con el calzado habitual.

- Si tenemos algún dolor a nivel del pie o rodilla, puede ser indicativo de un problema biomecánico y se debe acudir al podólogo.

- Acudir al podólogo un par de veces al año, aunque sea para llevar a cabo revisiones rutinarias, que nos puedan dar información sobre el estado en el que están nuestros pies.