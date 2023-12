Lotería Navidad 2023 | El cuarto premio 93361 reparte 600.000 euros en Villena

Ya han salido 6 de los 8 quintos premios y ya se hacía esperar las voces de los niños del Colegio de San Idelfonso cantando alguno de los premios gordos. A las 11h20 horas, el 93361 ha sido asignado al cuarto premio, con 20.000 euros por cada décimo. Además de haberse repartido por otros puntos de España, este cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha caído en la localidad de Villena, en Alicante.

Miriam, responsable de la administración de la calle Corredera en Villena, asegura haber vendido 30 decimos de este cuarto premio, "todos en ventanilla". Con una voz emocionada, Miriam asegura estar abrumada por la noticia "me ha pillado estando aquí sola y atendiendo a los clientes", una noticia de la que se ha enterado por vía telefónica. "No me lo esperaba, me lo acaban de decir por teléfono".

Este premio reparte 20.000 euros por cada décimo, lo que, tras la venta de treinta décimos de la administración de Miriam, reparte 600.000 euros.

