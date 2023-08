Estos son los cinco alicantinos más relevantes de la historia, según ChatGPT

Charles Darwin, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Albert Einstein y/o Marie Curie, son algunos de los personajes que marcaron un antes y un después en la historia. Te suenan, ¿a qué sí?. Y si hablamos de los alicantinos más relevantes de la historia, ¿qué nombres te vienen a la cabeza?

La respuesta es complicada a la par que personal. Es difícil dar solo algunos nombres cuando se trata de figuras tan importantes. Por ello, desde El Español hemos querido preguntar a ChatGPT qué opina sobre esta cuestión.

Antes de responder, la inteligencia artificial de OpenAI deja claro que no tiene opiniones ni emociones, pero puede ofrecer información sobre cinco figuras históricas de la provincia de Alicante "que han tenido un impacto significativo en diferentes ámbitos".

Hay que destacar que ChatGPT ofrece información actualizada hasta 2021, ya que esta inteligencia todavía se está desarrollando, y puede cometer fallos. Lo que explicaría porqué no ha mencionado a ninguna alicantina en su lista, y no porque no las haya.

Jorge Juan y Santacilia

Jorge Juan y Santancilia

ChatGPT coloca en primer lugar a Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), un científico, matemático y marino nacido en Novelda, que dejó una "marca indeleble en la historia". De él explica, su participación en la expedición geodésica a Ecuador para medir el meridiano terrestre contribuyó enormemente al avance de la geodesia y la cartografía. Además, la IA destaca sus esfuerzos en la modernización de la marina española y su influencia en la introducción de técnicas científicas en la navegación marcaron un hito en la historia naval y científica de España.

Eusebio Sempere

Eusebio Sempere

Eusebio Sempere (1923-1985) fue un destacado artista español, conocido por su influencia en el arte abstracto y cinético. Nacido en Onil, Alicante, Sempere se distinguió por sus exploraciones en patrones geométricos y formas repetitivas que creaban efectos visuales dinámicos. "Su uso hábil de colores brillantes y composiciones cuidadosamente estructuradas lo convirtió en un miembro influyente del grupo artístico Parpalló, promoviendo el arte abstracto en España y dejando un legado duradero en la escena del arte moderno", describe ChatGPT.

La IA también destaca que su obra ha sido exhibida en museos y galerías de renombre en todo el mundo, y su enfoque en la interacción visual y las composiciones cuidadosamente diseñadas "continúa inspirando a generaciones de artistas y amantes del arte en la actualidad".

Gabriel Miró

Gabriel Miró

En tercer lugar, la IA habla de Gabriel Miró (1879-1930), originario de Orihuela, como uno de los "escritores más influyentes de la literatura española". Su estilo refinado y su profundo análisis psicológico de los personajes lo distinguieron en la literatura del siglo XX. Obras como Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso reflejan su maestría en la creación de atmósferas y el retrato de las complejidades humanas.

Carlos Arniches

Carlos Arniches

Por supuesto, también está en la lista Carlos Arniches (1866-1943), el dramaturgo y escritor nacido en Alicante conocido por sus sainetes y comedias populares. Sus obras abordan la vida cotidiana y los aspectos humorísticos de la sociedad de su tiempo.

"Arniches contribuyó al desarrollo del género chico y dejó una huella en la escena teatral española", describe la herramienta de OpenAI. Tanto es así, que la ciudad de Alicante tiene un teatro con su nombre en la actualidad.

Juan Gil-Albert

Juan Gil-Albert

ChatGPT también incluye en su lista a Juan Gil-Albert (1904-1994). "Este poeta, ensayista y crítico literario nacido en Alcoy es una figura destacada en la literatura y la cultura española del siglo XX".

Su obra literaria abarca desde poesía y ensayos hasta colaboraciones en revistas literarias. Fue parte del grupo de escritores de la Generación del 27 y su estilo se caracteriza por su profunda reflexión y su influencia surrealista. Además de su contribución a la literatura, "también ejerció como crítico de arte y dejó un legado importante en el ámbito cultural y literario", describe la IA. La ciudad de Alicante le guarda un homenaje con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

